Fünf kostenlos Games von Microsoft

Microsoft springt auf den Zug auf, Anwender mit kostenlosen Spielen auf ihre Plattformen zu ziehen – was der EPIC Games Store in den letzten Wochen erfolgreich praktiziert hatte. Nun bietet auch Microsoft Games umsonst zum Download an, sogar gleich fünf: „Landwirtschafts-Simulator“ in zwei Versionen, „Omega Rally Championship“, „Blackbeard’s Cove“ und „Spider Jet Flight – Shoot & Strike“.

Zugegebenermaßen handelt es sich nicht wirklich um Top-Titel wie zuvor bei EPIC Games, aber immerhin kosteten das Action-Adventure „Blackbeard’s Cove“ zuvor 15 Euro und das Raumflugspiel „Spider Jet Flight“ bisher sogar 80 Euro. Insbesondere der „Landwirtschafts-Simulator 16“ könnte einen Blick wert sein, wenn man auf Aufbau- und Strategiespiele steht und man als Stadtkind auch mal aufs Land möchte, um seine eigenen Bauernhof zu verwalten und dabei mit schweren Maschinen umgehen möchte.

Hier die Liste der aktuell kostenlos zum Download angebotenen Spiele bei Microsoft:

Die ersten drei Spiele scheinen unbegrenzt umsonst zur Verfügung zu stehen, aber „Blackbeard’s Cove“ gibt es noch vier Tage und „Spider Jet Flight“ sogar nur noch zwei Tage kostenlos.

Quelle: Microsoft