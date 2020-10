Wer reist nicht gerne, aber zu diesem Zeitpunkt haben die meisten von uns kein Geld in der Hand. Wir sind in unseren Häusern eingeschlossen, und wir wollen unbedingt hinausgehen, aber das können wir nicht, weil die Umstände jetzt anders sind.

Ich bin jemand, der nicht lange zu Hause bleiben kann; deshalb habe ich nach einigen der besten Reiseziele gesucht, die ich nach der Pandemie besuchen kann. Ich fand heraus, dass die meisten Orte sehr teuer sind und außerhalb meiner Reichweite liegen; daher beschloss ich, das Geld nicht für den Besuch dieser Orte zu verwenden. Ich hatte etwas Kryptogeld in meinen Ersparnissen, und ich wollte es verwenden.

Daher begann ich, nach Orten zu suchen, die Kryptogeld als Zahlungsmittel akzeptieren. Ich fand eine Liste von Orten, die kryptofreundlich sind.

4 Zu erreichende Ziele, die kryptofreundlich sind

In solch schwierigen Zeiten brauche ich eine Pause, aber gleichzeitig habe ich nicht einmal genug Geld. Deshalb werde ich kryptofreundliche Orte besuchen. Aber vorher werde ich Ihnen die Namen der Orte nennen, an die Sie sich mit Ihren Kryptogewinnen wenden können.

Amsterdam

Sie ist eine der beliebtesten und fortschrittlichsten Städte in Europa. Das Aussehen der Stadt Amsterdam ist so überwältigend, dass sie sich wie ein gemaltes Bild anfühlt. Amsterdam ist der oberste Name auf meiner Liste; nach solch hektischen Tagen würde ich gerne an einen Ort wie Amsterdam gehen.

Fast 100 Händler in der niederländischen Stadt akzeptieren die Bezahlung mit Bitcoin und helfen auch denen, die keine Bitcoin haben, beim Einkaufen. Die meisten Händler befinden sich größtenteils am Bitcoin Boulevard, und sie helfen Ihnen, alle Zahlungen in Bitcoin zu tätigen. Das Gebiet, das als Boulevard bezeichnet wird, hat eine Menge Dinge, darunter einige Restaurants, Hotels und Galerien, die ebenfalls Bitcoin akzeptieren.

Singapore

Eine prächtige Inselstadt liegt in Südostasien und ist im Vergleich zu den anderen Ländern der Welt deutlich weniger reguliert. Die lokale Wirtschaft Singapurs ist immer weiter gewachsen, und sie hat ihre eigene Art, noch mehr zu wachsen. Jetzt geht es der Stadt finanziell äußerst gut, aber das sollte nicht überraschen, denn als die Fiat-Währung fiel, hatte dieser Ort die Krypto-Währung eingeführt, um zu überleben, und heute überleben sie. Die Zahl der Krypto-Städte hat sich hierher verlagert, seit die Krypto-Währung hier ein Erfolg ist.

Buenos Aires

Ich freue mich auf Buenos, die Hauptstadt des südamerikanischen Landes, Argentinien. Sie hat sich der Akzeptanz der Kryptowährung zugewandt und diese gerne angenommen. Durch die Inflation wurde die Fiat-Währung dieses Landes stark in Mitleidenschaft gezogen. Dies wirkte sich auf die Fiat-Währung des Landes aus und führte zur Einführung der digitalen Währung. Händler und Geschäftsleute fast überall in der Stadt haben Bitcoin gerne angenommen und sind mit allen Mitteln dem Erfolg entgegengegangen. Um weitere Informationen zu erhalten, können Sie the bitcoin code besuchen

Buenos ist zu einer Erfolgsgeschichte geworden, und es hat Menschen aus ganz Südamerika aufgenommen, um sich ihnen anzuschließen und ihre wirtschaftlichen Probleme zu lösen. Es ist sehr wichtig für die Menschen in Südamerika, hier zu bleiben und ihre Wirtschaft zu verbessern.

San Francisco

Halten Sie es für kostspielig, in San Francisco zu sein? Nun, das ist es! San Francisco ist eine der besten Städte in den USA, und sie ist auch für ihr Silicon Valley in ihr bekannt. Die meisten technologischen Innovationen finden in San Francisco statt, und daher ist es ein berühmtes Reiseziel, um dort Bitcoin auszugeben.

Conclusion

Wenn Sie vorhaben, eine Pause einzulegen, müssen Sie die Anmeldeseite der App aufrufen und dann mit der Suche nach dem besten Ort beginnen, zu dem Sie gehen können. Es liegt an Ihnen, wohin Sie gehen wollen und wann Sie gehen wollen. Wenn Sie andere solche Orte finden, dann kommentieren Sie bitte unten und lassen Sie es mich wissen.