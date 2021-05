Dogecoin – warum all der Hype?

Es gibt eine Menge Hype um Dogecoin, und was einst als Scherz begann, ist jetzt etwas, mit dem man rechnen muss. Das doge Meme, besonders berühmt durch die Shiba Inu Hund Logo im Internet, taucht nun als 10. wertvollste Kryptowährung auf.

Dogecoin, der Name der Kryptowährung, hat es nun geschafft, ein Marktvolumen anzuhäufen, das eine Menge Begehrlichkeiten geweckt hat. Unterstützt von einigen der einflussreichsten Persönlichkeiten rund um das Internet, liegt der Wechselkurs für Dogecoin bei 5 Cent. Dies hat seine year-to-date Renditen bei rund 1000% gebracht. Während es einfach ist zu sagen, dass dies ein Zufall sein kann, ist es nicht einfach, die neugierige Bevölkerung abzuschreiben. Lassen Sie uns also einen Blick darauf werfen, wie sich das alles entwickelt hat und wahrscheinlich entwickeln wird.

Der Anfang

Wenn Sie von bescheidenen Anfängen sprechen, werden Sie denken, dass es notwendig ist, Dogecoin beiseite zu werfen, weil es als Witz begann. Jackson Palmer und Billy Markus erstellten eine Kryptowährung aus einem Meme, das zwischen Niedlichkeit und Absurdität baumelte. Selbst die Hauptidee hinter der Kryptowährung war es, sie so lächerlich wie möglich zu machen. Angesichts der Tatsache, dass Dogecoin zum Zeitpunkt des Schreibens bei 0,0547 handelt, was einer Veränderung von + 2,2758% entspricht, gibt dies ernsthafte Anlass zur Sorge. Viele Firmen handeln und fördern derzeit Kryptowährungen, einschließlich Dogecoin. Wie Sie wahrscheinlich wissen, wurde Litecoin von Bitcoin gegabelt. Palmer und Markus stellten sicher, dass der Blockbelohnungsplan enthalten war, der Lucky Coin zu dieser Zeit berühmt machte. Es ist interessant zu sehen, wie die Autoren des Witzes versuchten, sicherzustellen, dass dies ein lächerlicher Witz blieb. Es genügt zu sagen, dass sie nicht wollten, dass daraus eine Kryptowährung wird. Zu spät, aber mittlerweile gibt es ja so oder so jede Menge virtueller Währungen. Und sie werden immer relevanter, denn man kann nicht mal nur bei Anbietern wie PayPal damit zahlen, sondern auch vermehrt in der virtuellen Unterhaltungswelt. So findet man stets mehr Auswahl bei Seiten wie Casinobonus360, in denen auch Krypto eine Rolle spielt.

Die Sorge

Da jeder wusste, dass es sich um ein Meme handelt, gab es auf den Märkten viel Gelächter, als der Dogecoin zum ersten Mal in den Handel kam. Doch nun unterstützen Elon Musk, Mark Cuban und Snoop Dogg, der sich kürzlich in Snoop Doge umbenannt hat, die Währung.

Die Frage, die sich fast jeder stellt, der nicht bei der Aktion dabei ist, ist es jetzt ein echtes Geschäft? Wenn es wirklich eine steigende Aktie ist, aus der man Millionen machen kann, wie ist das überhaupt möglich? Während es durch die Zahlen, die wir an den Aktienmärkten sehen, offensichtlich ist, können viele Leute ihre Köpfe nicht darum wickeln. Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, wie es hätte laufen sollen.

Das Spiel

Die Idee hinter der Investition in die Dogecoin-Aktie ist einfach. Man nimmt eine Kryptowährung, investiert in sie und macht sie berühmt. Sobald es genug Interesse und Börsenwert aufbringt, verkaufen Sie Ihre Aktien zu einem profitablen Kurs. In der Fachsprache heißt das „pump and dump“ – also künstlich aufblähen und dann mit einem Schlag verkaufen; viele Anleger bleiben hier dann auf der Strecke.

Das ist genau das, was mit GameStop passiert ist und Milliardäre wie Morgan Stanley, Harvard, PayPal, Mastercard und Tesla wurden gesehen, wie sie Aktien von Dogecoin forderten. Also, bedeutet das, dass wir alle in die Kryptowährung investieren sollten?

Abschließende Gedanken

Nein. Kryptowährungen sind immer noch hoch spekulativ und sollten daher mit Vorsicht genossen werden. Aber es zeigt, wie dynamisch und spannend dieser Markt sein kann, wenn selbst eine Hunde Meme es schafft, Milliarden generieren zu können. Eine Kryptowährung mit dem Potenzial für hemmungslose Verwässerung und Ursprünge in einem Internet-Meme ist wahrscheinlich nicht die beste Wette für jeden anderen als reine Spekulanten. Und prominente Befürwortungen, auch wenn sie ironisch von Elon Musk gegeben, sind nicht genug, um Dogecoin eine solide Investition entweder zu machen.