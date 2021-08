Sichere neue Online Casinos Schweiz 2021 sind hier gelistet

Neue Online Casinos Schweiz 2021 sorgen für Abwechslung

Wir finden alles Wissenswerte über neue Online Casinos Schweiz in 2021. Bei uns finden Sie ausnahmslos seriöse und sichere Anbieter. Wir versorgen Sie mit relevanten, wichtigen Einzelheiten der infrage kommenden Online Casinos. Woran erkennt der Schweizer Spieler das geeignete Casino, was ist zu berücksichtigen? Diese und ähnliche Fragen beantworten wir in diesem Bericht.

Anzeige

Nach bestimmten Testkriterien werden die Online Casinos von unseren Experten wie Ralf Zimmer von Ralfcasino.com überprüft, um dann in unserer Liste aufgenommen zu werden. Neben der gültigen Lizenz ist das umfangreiche Spielsortiment für unsere Experten ebenso relevant wie die Spielentwickler oder das mobile Casino. Mit fundiertem Fachwissen und Erfahrungswerten erkennen wir die Probleme der Schweizer Spieler und helfen mit Lösungen.

Mit unserer Hilfe und nützlichen Ratschlägen finden Sie rasch Ihr favorisiertes Online Casino. Gerade die neuen Anbieter werden besonders sorgfältig getestet. Echtgeld Casinos müssen vertrauenswürdig und sicher sein, der Kunde verlässt sich auf unsere Testergebnisse. Sorgfältiges Recherchieren führt zu besten Resultaten. Brandneue Spiele bieten neue Online Anbieter in der Demo-Version an.

Übersicht der neuen Online-Casinos auf dem Schweizer Glücksspielmarkt

Wir überprüfen, welche neuen Anbieter für Schweizer Spieler akzeptabel sind. Die anerkannten Angebote werden auf Bonus, Spiele und den aktuellen Lizenzstatus überprüft. Ständig erscheinen neue Casinos, die sich mit dem Wettbewerb messen. Unsere Experten erklären, wie Sie Ihr bevorzugtes Online Casino finden. Jeder Gamer hat andere Voraussetzungen und Vorlieben, wir versuchen, für jeden einzelnen Swiss Player das für ihn geeignete Online Casino zu finden.

Vorerst überprüfen wir sämtliche neuen Anbieter, die in die engere Wahl kommen. Die Casinos, deren Bewertungen überdurchschnittlich gut sind, filtern wir heraus. Grundsätzlich sind sämtliche gelisteten Casinos seriös, absolut sicher und vertrauenswürdig.

Warum es sich lohnt, ein neues Casino zu testen

Die Nachfrage nach Casinospielen ist immer aktuell. Neue moderne Casinoanbieter sind für jeden Gamer interessant. Es ist allerdings ratsam, vorher die Meinung der Experten einzuholen. Neue Casinoangebote punkten mit dem sagenhaften Willkommensbonus. Vergleichen Sie die Bonusbedingungen, denn der schönste und üppigste Casino Bonus bringt Ihnen nicht viel Freude, wenn dieser 75-x innerhalb von 7 Tagen durchgespielt werden muss. Sie wissen selbst, dass diese Bedingungen kaum erfüllbar sind.

Darüber hinaus ist die Qualität der Spiele wichtig, gibt es ein Live Casino, wie funktioniert der mobile Bereich. Gerade neue Softwares und moderne Plattformen sind ideal für den Gamer.

Neue Online Casinos gegenüber etablierten Casinos

Das renommierte Casino punktet mit Vorteilen, wie:

Schnellen Auszahlungen,

exklusiven Bonus Angeboten,

Cashback-Bonus,

Aufmerksamkeiten zum Geburtstag oder an Feiertagen.

Das neue Casino hingegen ist bestrebt, Kunden zu gewinnen. Der Willkommensbonus ist in der Regel recht üppig, wenn die Bonusbedingungen realistisch sind, hat das neue Casino bereits Chancen.

Häufig ist das Spielsortiment überdimensional, sodass wirklich jeder Spieler seine favorisierten Spiele findet. Brandneue Spiele befinden sich ebenfalls in der Produktpalette. Neue Casinos punkten meist mit moderner Software, während die etablierten Casinos sich häufig an das Althergebrachte halten.

Vor- und Nachteile der neuen Casinos

Vorteile:

Moderne Webplattformen mit vielfältigen Funktionen,

beliebte und brandneue Spiele befinden sich in der Produktpalette,

attraktive Bonus Angebote.

Neue Casinos können nur existieren, wenn die Neukunden mit Boni und Ermässigungen reichlich versehen werden.

Nachteile:

Neue Casinos sind unbekannt, neue Spieler sind nicht vollkommen überzeugt von der Seriosität und Vertrauenswürdigkeit,

sind nicht vollkommen überzeugt von der Seriosität und Vertrauenswürdigkeit, die Plattformen sind noch nicht lange Zeit im Einsatz, es kann mit Problemen gerechnet werden.

Häufig fehlen die Erfahrungswerte.

Mit einem guten Experten-Test findet man ein neues Online Casino mit tadellosem Ruf

Die Testkriterien enthalten alle wichtigen Eckpunkte:

Gute Auszahlungsquoten,

die gültige europäische Lizenz,

Sicherheit und Transparenz sind Standard,

akzeptable Bonus Angebote,

unterschiedliche Zahlungsmethoden,

rasch durchzuführender Registrierungsprozess,

nicht zu vergessen die Bedienerfreundlichkeit aller Funktionen,

der exzellente Kundensupport,

mobiles Casino und Live Casino.

Der Hinweis auf verantwortungsvolles Spielen ist für die Tester signifikant, ebenso die zuverlässige Software. VIP-Programme sind für viele Gamer das A und O eines Online Casinos. Für die Beurteilung werden unter anderem auch Bewertungen anderer Spieler berücksichtigt.

Wenn das neue Casino mit guten Test Ergebnissen punktet, ist es durchaus akzeptabel. Die Gamer spielen sicher und legal in den neuen Casinos.

Die Lizenz ist ein wichtiges Kriterium für ein neues Online Casino

Die nachstehend aufgeführten Zulassungs- und Regulierungsbehörden sind anerkannt. Der Spieler kann dies unkompliziert überprüfen, diesbezügliche Informationen befinden sich auf der Webseite der Anbieter. Akzeptabel sind:

Schweizer Lizenz der Eidgenössischen Spielbankenkommission ESBK,

Lizenz aus Schleswig-Holstein,

Malta Gaming Authority,

Gibraltar Gambling Commission,

UK Gambling Commission,

Isle of Man Gambling Supervision Commission.

Casinos mit europäischer Lizenz sind nicht verboten, allerdings kooperiert der Anbieter mit einem Schweizer Casino. In der Praxis läuft das Angebot, welches für Schweizer Spieler gültig ist, unter dem Namen eines Schweizer Casinos. Somit kann der Schweizer Gamer legal und sicher spielen.

Die Sicherheit Ihrer Daten hat einen hohen Stellenwert

SSL-Zertifikate und die 128/256-Bit-Verschlüsselung garantieren die technische Sicherheit. Der Schutz vor Malware gehört ebenso in diesen Bereich. Wie ist das vom Spieler zu überprüfen? In der Adressleiste klicken Sie das Schloss-Symbol an, Sie erhalten wichtige Informationen auch über Zertifikate. Folgende Informationen finden Sie unter dem „Schloss“:

Standort, nachfragen ist Standard, zulassen und blockieren sind ebenfalls aufgeführt.

Zertifikat (gültig)

Cookies (beispielsweise 22 werden verwendet)

Webseite-Einstellungen.

In unabhängigen Tests wird die Fairness der angebotenen Spiele überprüft

Einrichtungen wie eCOGRA, iTechLabs und GLI überprüfen unabhängig die Zufallszahlengeneratoren. Der Spieler kann jederzeit den RTP-Wert der Slots und Spiele überprüfen. eCOGRA ist seit 2003 aktiv, es handelt sich um eine gemeinnützige Organisation. Das Ziel ist, faires und verantwortungsvolles Glücksspiel zu realisieren.

Wenn auf der Webseite der Hinweis auf eCOGRA steht, sind Sie sicher, dass Fair Play vom Anbieter berücksichtigt wird. In der Regel wird auf der Webseite des Casinos auf eCOGRA oder ähnliche Einrichtungen hingewiesen. Das als bestes Casino ermittelte Casino ist nicht für jeden Spieler automatisch als bestes Casino anzusehen. Die Voraussetzungen der Spieler sind sehr unterschiedlich.

Verantwortungsvolles Spielen und Schutz des Spielers vor Spielsucht

Das seriöse Casino ermöglicht den Selbstausschluss. Zeitlimits und Einzahlungslimits haben sich gut bewährt. Der Spieler verzichtet nicht komplett auf sein Spielvergnügen, die Einsätze sind begrenzt, sodass keine Einzahlungen, nachdem die festgesetzte Summe erreicht wurde, möglich sind.

Die Zeitdauer ist erwähnenswert, ein Pop-up-Fenster erinnert den Spieler daran, zu pausieren. Nach einer bestimmten Zeitspanne wird der Spieler aufgefordert, aufzuhören, um zu einem späteren Zeitpunkt sein Spiel fortzusetzen. Ein Verlustlimit zu setzen, kommt ebenso bei vielen Online Casinos zur Anwendung.

Der Selbstausschluss dauert mindestens 6 Monate und wird von wenigen Gamern gewünscht. Es ist sinnvoll, sich bestimmte Limits zu setzen, beispielsweise wöchentliche oder monatliche Einsatzlimits.

Modernes Design und Benutzerfreundlichkeit neuer Casinos

Nicht nur innovative Ideen überzeugen von neuen Casinos, ebenso das moderne Design und die neuesten Technologien. Die Webseiten sind übersichtlich aufgebaut. Selbstverständlich wird viel Wert auf die Benutzerfreundlichkeit gelegt. Ob Einsteiger oder professioneller Gamer, niemand ist erfreut, wenn die Funktionen zu kompliziert sind.

Neue Casinos punkten häufig mit neuem Design und aussergewöhnlichen Funktionen. Nicht nur neue Spiele sind im Sortiment vorhanden, auch neue Spielanbieter werden von neuen Casinos unterstützt. Etablierte Spielanbieter sind ebenfalls vertreten, denn das Ansehen des Casinos erhöht sich, wenn beispielsweise Evolution Gaming, Play’n Go, Microgaming und NetEnt präsent sind.

Schnelle und einfache Registrierung bei neuen Casinos

Die einfache Registrierung wird mit einem Anmeldeformular vorgenommen. Die persönlichen Angaben wie die Telefon-Nummer, E-Mail-Adresse und das Geburtsdatum sind aufzuführen. Mit den Zugangsdaten, wie den Benutzernamen und das Passwort, melden Sie sich an. Die Zustimmung der AGBs ist zwingend erforderlich. Die Bestätigung erfolgt mit einer E Mail, Sie werden über die Aktivierung informiert.

Die Registrierung über soziale Medien wird von vielen Neukunden praktiziert. Die Schritt-für-Schritt-Anmeldung via Facebook, Voraussetzung ist selbstverständlich, dass Sie ein Facebook-Account besitzen.

Sie geben Ihre Login-Daten für Facebook ein, die E-Mail-Adresse und Ihr Passwort. Ihr Account im Casino wird automatisch mit Ihrem Konto im Facebook verknüpft. Sie können sogleich Ihre erste Einzahlung tätigen. Sie loggen sich später mit Ihren Facebook-Daten ein.

Grosse Auswahl an Spielen, unter anderem auch die neuesten

Nicht nur die vielfältige Auswahl an Spielen ist relevant, ebenso die Zurverfügungstellung brandneuer Slots und Spiele. Die nachfolgend aufgeführten Slots wurden im August 2021 veröffentlicht:

Selbstverständlich befinden sich zahlreiche weitere brandneue Slots auf dem Markt. Neue Casinos ermöglichen das Testen der neuen Slots in der Demo-Version. Nicht nur Anfänger auch versierte Spieler nutzen die Demo-Funktion, um risikolos die neuen Slots zu testen.

Die besten Spiele sind selbstverständlich schwer zu ermitteln, denn jeder Spieler hat einen anderen Geschmack. Spieler A findet Agent of Hearts als das Nonplusultra, während Spieler Y sich für Neon Links als Favoriten entscheidet. Das Online Glücksspiel hat einen hohen Stellenwert in der Schweiz und auch in Deutschland.

Beste RTP-Werte und Gewinnchancen der Slots

Die RTP-Werte sind für den Spieler immens wichtig. 96 % RTP ist durchaus akzeptabel. Es ist natürlich nur ein theoretischer Wert, die Gewinnchancen sind vorhanden, indem 4 % Hausvorteil zu berücksichtigen sind, während 96 % dem Spieler mindestens als Gewinne zukommen. Wie bemerkt, ist dies nur theoretisch, in der Realität können Sie durchaus bis zu 120 % gewinnen bzw. 100 % verlieren.

Der Zufallsgenerator und das Glück beherrschen das Spielergebnis und erhöhen gegebenenfalls die Gewinnchancen. Einige Slots präsentieren keine hohen Gewinnaussichten, wenn sich allerdings ein Gewinn ergibt, ist dieser exorbitant, obwohl die RTP-Werte nicht mehr anzeigen. Besonders Jackpot-Slots sind schwer kalkulierbar.

Transparente und günstige Bonus- bzw. Umsetzungsbedingungen

Wie oft muss das Bonusgeld, meist einschliesslich der Einzahlsumme, durchgespielt werden und in welchem Zeitraum. 20-x durchspielen in 30 Tagen ist beispielsweise akzeptabel. Nach dem Durchspielen werden Ihnen nicht die vollen Gewinne ausgehändigt, sondern nur der maximale Gewinnbetrag, wenn dieser erreicht wurde.

Haben Sie den Jackpot geknackt, der maximale Betrag ist jedoch mit 200 Euro festgelegt, dann werden Ihnen auch nur 200 Euro ausgezahlt.

Darüber hinaus gibt es beliebte Boni. Free Spins werden gern von den Spielern angenommen. Der Cashback-Bonus ist ein Entgegenkommen des Anbieters; der Spieler bekommt einen Teil der Verluste zurück. Bestandskunden freuen sich über Treueboni, während der Highroller sich über den entsprechend hohen Casino Bonus freuen kann, den Highroller Bonus. Wöchentliche Bonus Angebote und Turniere, die mit Preisgeld bezahlt werden, sind weitere attraktive Boni.

Der üppige Casino Bonus, egal in welcher Form, ist für viele Gamer ausschlaggebend, sich für ein neues Casino zu entscheiden.

Die Trends der neuen Casino Seiten

Die Schwerpunkte der neuen Casino Webseite werden nachfolgend erläutert. Der Einsatz modernster Technologie ist bemerkenswert. Wie wird das Glücksspiel im neuen Online Casino gehandhabt? Wo liegen die Schwerpunkte? Um Echtgeld im Casino spielen ohne Registrierung, das ist möglich.

Neue Online Casino Anbieter präsentieren neue Casino Spiele. Live-Dealer-Spiele sind den Gamern ein Begriff, das neue Casino stellt diese Spiele mit fortschrittlicher Technologie zur Verfügung. Das Spielen im mobilen Bereich ist mit allen handelsüblichen mobilen Endgeräten möglich. Beim Bitcoin Casino handelt es sich ebenfalls um ein neues Casino, die Kryptowährung ist noch nicht so lange im Glücksspiel-Bereich populär.

Einsatz modernster Technologie

Das neue Online Casino nutzt logischerweise die modernste Technologie. Statt veralteter Software ist hier moderne Software einsetzbar. Zahlreiche neue Funktionen erhöhen den Spielspass und die Spielspannung. Der Fortschritt ist im neuen Casino durchaus spürbar. Immer mehr Gamer entscheiden sich für Casinos Online.

Glücksspiel im neuen Casino

Das Glücksspiel ist seit Jahrhunderten ein begehrter Zeitvertreib. In den neuen Casinos erscheint das Glücksspiel im modernen Rahmen mit tollen Funktionen und vielem technischen Komfort, vom Design bis zu den Animationen.

Die Gamifizierung des Glücksspiels führt zu unvergleichlichen Spielerlebnissen. Das Glücksspiel ist keinesfalls eintönig und langweilig, sondern abwechslungsreich und spannend. Beste Online Casinos erfreuen die Spieler mit besonderen Angeboten.

Neue Echtgeld Casinos ohne Registrierung

Viele neue Casino Anbieter bieten das Pay N Play von Trustly an. Das System ist sehr sicher. Sie zahlen wie üblich über Ihr Bankkonto online ein, Ihre Gewinne erhalten Sie innerhalb kurzer Zeit als Echtgeld auf Ihrem Konto. Eine Registrierung oder ein Account sind mit dieser Methode nicht notwendig. Die Vorteile sind:

Minutenschnelle Abwicklung der Geldtransaktionen,

einzahlen ohne Registrierung,

Automaten Slots aktivieren ohne lange Rückfragen.

Casino Spiele – es gibt immer wieder neue

Im modernen fortschrittlichen Online Casino gibt es beinahe täglich neue Casino Spiele im Angebot. Heute ist das Spiel veröffentlicht, und morgen schon im modernen Casino verfügbar. Viele Gamer legen Wert auf die ständige Abwechslung im Spielsortiment, daher sind neu eröffnete Casinos für diese Gamer attraktiv.

Live-Dealer-Spiele, ausgestattet mit moderner Technologie

Live Casinos sind eine etwas neuere Form in der Glücksspiel-Branche. Die spezielle Software hat sich erheblich verbessert in den letzten Jahren. Die moderne Livestream-Technik ermöglicht es, die echte Atmosphäre zu realisieren. Die Echtzeit-Übertragungen sind Highlights für die versierten Spieler. Sie fühlen sich wie in einem landbasierten feudalen Casino und spielen mit echten Dealern.

Mobile Casinos werden immer komfortabler und robuster

Sämtliche neu auf dem Markt erscheinende Casino Spiele sind kompatibel mit mobilen handelsüblichen Endgeräten. Die Qualität ist die gleiche Qualität wie auf dem PC. Browserbasierte mobile Casinos sind der Renner, sie überzeugen die Gamer. Sie geben einfach den Link des Casinos ein und beginnen zu spielen. Die Spiele werden mit der Programmiersprache HTML5 erstellt, moderne Browser unterstützen diese Anwendung.

Bitcoin Casino

Bitcoin, die populäre Kryptowährung, wird in puncto Glücksspiele durchgesetzt. Was eigentlich ist ein Hybrid-Casino? So richtig wissen es die wenigsten Spieler. Das Hybrid-Casino erlaubt Ihnen, Einzahlungen auf Ihr Konto zu tätigen. Die Auszahlungen der Gewinne können in Form von Bitcoin oder anderen Kryptowährungen erfolgen.

Das Hybrid-Casino setzt die Einzahlungen in Fiat-Währungen um, wie beispielsweise CHF, Euro oder US-Dollar. Für den Spieler ist die Fiat-Währung geläufiger, sodass keine Missverständnisse bezüglich der getätigten Einsätze entstehen.

Virtuelle Realität und VR-Casinos

VR Casino Spiele sind keine Seltenheit mehr. Im modernen neuen Casino finden Sie selbstverständlich Virtual Reality Casino Spiele. Das Online Casino muss mit unterschiedlichen Plattformen präsent, mit den neuesten Technologien ausgestattet sein und bietet als i-Tüpfelchen diese moderne Technologie an. Die Computertechnologie ist prädestiniert, erfundene Umgebungen als real zu präsentieren. VR ist das Neueste, halten Sie Ausschau nach VR-Casinos.

Verfügbarkeit von modernen und sicheren Zahlungsmethoden

Das seriöse Casino arbeitet mit etablierten Zahlungsanbietern. Einige bekannte Zahlungsanbieter sind die Kreditkarten-Betreiber, Banküberweisungen, Sofortüberweisungen und E Wallet -Transaktionen. Online Casinos werden immer bekannter – neue bieten auch neue Spielmöglichkeiten und neue Zahlungsoptionen, wie zum Beispiel Kryptowährungen. Deutsche Online und Schweizer Online Casinos sind in puncto Zahlungsoptionen gut ausgerüstet.

Spiele von den besten Entwicklern

Des Weiteren achten wir auch auf die vertretenen Entwickler im Online Casino, denn daran, lässt sich bereits die Qualität der Spiele ableiten. Zu den bekanntesten gehören definitiv Entwickler wie Play’n Go, Big Time Gaming, NetEnt und Evolution. Aber auch Ezugi und Yggdrasil können mit qualitativ hochwertiger Spielesoftware punkten. Daher legen wir auf die Verfügbarkeit der Spiele hochwertiger Spielehersteller sehr großen Wert.

Kompetente Kundensupport für Schweizer Spieler

Der Kundensupport wird mit einem Probeanruf oder Live Chat überprüft. Nicht nur die Kontaktmöglichkeiten, auch die Erreichbarkeit werden getestet. In welcher Sprache ist eine Verständigung möglich. Es versteht sich von selbst, dass die Mitarbeiter kompetent sind und über Fachwissen verfügen.

Zusammenfassung

Casinos, anders ausgedrückt insbesondere neue Online Casinos, bieten Anonymität und stressfreies Spielen an. Der Spielerschutz ist ausserdem ein wichtiger Faktor. In Online Casinos spielen, und zwar sicher und legal, ist der Wunsch der Spieler. Die Casino Webseite sagt viel über den Anbieter aus, das ist auch den professionellen Spielern bekannt.