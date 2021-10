Webkameras – ein Segen für die digitale Welt?

Durch die Digitalisierung und die Veränderung der Arbeitswelt – die mehr und mehr ins Internet verlagert wird – und das vermehrte Arbeiten aus dem Homeoffice musste eine andere Art der Kommunikation entwickelt werden. Es reicht nicht mehr aus, nur Chat-Tools wie Skype zu nutzen. Vielmehr wird das Verständnis durch die Wahrnehmung von Gestik und Mimik helfen, einen realen Blick auf sein gegenüber zu erhalten. Die Anzahl der Videokonferenzen hat gerade in den letzten Jahren unternehmerisch und privat zugenommen. Wer häufig Videokonferenzen durchführt, sollte sich eine gute Ausstattung besorgen, da die integrierten Kamera des Laptops für solche Konferenzen einfach nicht scharf genug und der Ton nur schlecht zu verstehen ist.

Stattdessen sollte eine ausgezeichnete Hardware wie einer hochwertigen Webcam – am besten in HD-Qualität – sowie ein kompatibles Headset. Die Wissensübertragung innerhalb von virtuellen Meetings funktioniert genauso gut wie bei Konferenzen, die direkt im Unternehmen durchgeführt werden. Diese folgenden Tipps können helfen, umgesetzt werden:

Gut gekleidet sein: Wer Teilnehmer einer Geschäftssitzung per Videokonferenz ist, der sollte sich auch wie Geschäftsmann kleiden. Es macht einen guten Eindruck und schafft Seriosität. Richtige Platzierung der Kamera: Der Winkel der Kamera sollte so aufgestellt werden, dass das eigene Gesicht natürlich und nicht verzerrt angezeigt werden. Von vorn beleuchten: Das Gesicht, das für die anderen Konferenzteilnehmer sichtbar ist, sollte durch ein weiches Licht von vorne beleuchtet werden. Den Hintergrund beachten: Neben der scharfen Darstellung des Gesichts wird auch die direkte Umgebung, vor allem die Wand hinter dem Gesicht angezeigt. Lächeln und Blickkontakt halten: Der erste Blick zählt, auch im Internet. Um Sympathie über das Internet zu transportieren, sollten die Mitglieder lächeln und den Blickkontakt suchen.

Werden die genannten Faktoren konsequent berücksichtigt, kann eine Webcam effektiv bei der Gestaltung des modernen Arbeitsalltags unterstützen. Gleichzeitig schafft der Einsatz der Kameras beim Durchführen von digitalen Konferenzen eine bessere Realität und tragen so dazu bei, die Zusammenarbeit zu fördern.

Webkameras bei Überwachungen

Webkameras funktionieren ganz unabhängig von dem Computer oder Laptop mit dem sie verbunden sind. Sie funktionieren mit einer Software und dem Zugriff zu einem Netzwerk. Wird die Webcam laufen gelassen, kann sie aufzeichnen und abrufen. Die Videoüberwachung per Webcam bringt ein zusätzliches Maß an Sicherheit. Soll nur ein bestimmter Bereich des eigenen Wohnraums überwacht wird, reicht es aus, eine Kamera mit einem starren Blickwinkel auszuwählen. Bei größeren Räumen ist es besser, eine dreh- und schwenkbare Kamera einzusetzen.

Diese Überwachung durch Webcams können auch im Außenbereich eingesetzt werden. So wird das eigene Heim zusätzlich abgesichert, da die Kamera Einbrüche oder Gefahren aufnimmt und speichert. Damit die Überwachung im Außenbereich tatsächlich erfolgversprechend ist, muss die Kamera robust und wetterfest sein. Gleichzeitig müssen alle Bestandteile vorhanden sein – ein Speicherort für die aufgezeichneten Bilder und Stromversorgung sichergestellt sein. Dabei eignen sich am besten Speicherkarten, die direkt in die Webcam eingebaut werden kann.

Webkameras für die private Nutzung

Wer regelmäßig auf YouTube oder Twitch streamt oder gerne Games aus dem Internet spielt, sollte sich für eine externe Webcam entscheiden, die ein gutes, scharfes Bild liefert. Am besten sollte die Kameras – auch für das Spielen oder Streamen – mit dem Tragen eines Kopfhörers zusammen genutzt werden sollte. Wenn die integrierte Kamera nicht den eigenen Ansprüchen nicht entspricht, ist es notwendig, eine externe Webcam angebaut werden.

Privatpersonen, die eine Webcam einsetzen und über sie personenbezogene Daten verarbeiten, dürfen die Rechte der Betroffenen nicht mutwillig verletzen. Wird eine professionelle Webcam eingesetzt, können die Chats mit Freunden und Familie schöner gestaltet werden. Dies ist besonders wichtig, wenn sich die Menschen sonst nicht sehen können. Außerdem hilft eine solide Webkamera bei der Auswahl von Kleidung für den Kauf über das Internet.