Woher kommen die astronomischen Hardwarepreise?

Die aktuellen Hardwarepreise haben absolute Rekordhöhen erreicht. Die Gründe für die Preissteigerung sind dabei vielfältig. So hat während der Coronakrise der Bedarf an Unterhaltungselektronik für zu Hause beispielsweise extrem zugenommen. Dadurch, dass man über einen längeren Zeitraum für den Kauf einer Grafikkarte, eines Smartphones oder auch eines neuen Smart TVs nicht mehr in den Einzelhandel durfte, mussten quasi alle Produkte über den Onlinehandel bestellt werden.

Darüber hinaus ist die Nachfrage nach Halbleiter-Chips heute extrem hoch und die Produktionskapazitäten sind bereits weltweit am Rande der Belastungsgrenze. Die Herstellung von Halbleiter-Chips wird weltweit nur von einer handvoll Hersteller übernommen, was zu Oligopolen führt, welche die Preise bestimmen und in solchen Krisen gerne mal ihre Stellung ausnutzen. Nachfolgend soll noch etwas umfassender auf die einzelnen Faktoren für die aktuelle Preissteigerung eingegangen werden.

Das Problem mit Scalpern und ihren Bots

Die aktuelle Situation am Hardware Markt wird durch sogenannte Scalper noch weiter verschärft. Sie sorgen sorgen dafür, dass begehrte Produkte wie beispielsweise die neue PlayStation 5 mit Hilfe von Bots in Sekundenschnelle eingekauft werden. Die Bots der Scalper crawlen dabei das Netz nach Angeboten ab und schlagen sofort zu. Die Bestellung mit Hilfe eines Bots dauert nur wenige Sekunden. Keine menschliche Person kann hier mithalten. Bei Scalpern handelt es sich um Mitglieder einer Organisation, die sich darauf spezialisiert hat, Produkte mit besonders hoher Knappheit in großen Mengen einzukaufen, sobald diese von einem Onlineshop angeboten werden.

Bislang ist es noch keinem Shopbetreiber gelungen, diese automatisierten Bestellungen effektiv abzuwehren. Das hängt zum einen damit zusammen, dass es von vielen Shopbetreibern nicht gewollt ist, weil sie selber damit ein Geschäft verbinden und zum anderen mit dem geschickten Vorgehen der Scalper.

Viele Shopbetreiber versuchen dieses Vorgehen allerdings schon zu verhindern oder zumindest zu erschweren, indem es nur noch möglich ist eine Bestellung pro Adresse und Person durchzuführen. Da Scalper aber oft organisiert sind, gehen die Bestellungen an unterschiedliche Adressen. Zur Bezahlung werden dann gleich mehrere neue, virtuelle Kreditkarten verwendet, sodass eine Beschränkung über eine Kreditkartennummer auch nicht mehr möglich ist.

Durch diese extreme Flut an Bestellungen innerhalb eines äußerst kleinen Zeitraums werden die Preise beispielsweise für eine PS5 gewaltig in die Höhe getrieben. Es ist nicht zuletzt auch ein Ziel, welches Scalper-Organisationen hierbei verfolgen.

Musste man bis vor einiger Zeit für den Erwerb eines solchen Bots noch ins Darknet gehen, so kann man mittlerweile so einen Bot von einem beliebigen Systemhaus programmieren lassen, da es sich hier immer noch um eine rechtliche Grauzone handelt. Der Bot wird darauf programmiert, Onlineshops wie Amazon, Otto oder Mediamarkt permanent nach neuen Angeboten abzufragen und direkt nach Veröffentlichung automatisiert zu bestellen. Die Gesetzgeber unterschiedlichster Länder diskutieren hier bereits über Möglichkeiten, dies per Gesetz zu unterbinden.

Wie sollte man als Onlineshop-Betreiber damit umgehen?

Für einen Onlineshop-Betreiber kann es ggf. auch von großem Vorteil sein, wenn innerhalb von kürzester Zeit ein Produkt von einem Bot aufgekauft wird. Wer will nicht innerhalb möglichst kurzer Zeit ein Maximum an Produkten verkaufen? Wer es aber auf dauerhafte Stammkundschaft abgesehen hat, bekommt damit eher Probleme. Welcher Kunde wird das nächste Mal versuchen, ein knappes Produkt direkt nach Release auf einem Shop zu bestellen, auf dem es möglichst allen vorhandenen Bots so einfach wie möglich gemacht wird, Ware schneller zu bestellen als dazu jeder normal sterbliche Kunde in der Lage ist. Wer wissen möchte, wie man seinen Shop konfigurieren muss, um in einer bestimmten Weise mit Bots zu verfahren, wendet sich am besten an eine versierte Magento Agentur – wenn man beispielsweise das System Magento nutzt. Im Falle von anderen Shopsystemen gibt es auch dazu entsprechende Anbieter im Netz.

Das geringe Angebot treibt die Preise nach oben

Die Produktion der Chiphersteller stößt derweil an ihre Grenzen. Die Corona-Maßnahmen haben weltweit für eine gestiegene Nachfrage an Hardware gesorgt. So mussten Arbeitgeber nun neben dem Desktop PC im Büro auch noch einen Laptop für das Arbeiten im Homeoffice beschaffen. Im Allgemeinen hatten auch Privatpersonen aufgrund der langen Zeit, die man sich zu Haue aufhalten musste, ein gesteigertes Bedürfnis nach Home-Entertainment. Die größten Chiphersteller wie Samsung und TSMC haben zwar bereits angekündigt, die Produktionskapazitäten durch neue Fabriken zu erhöhen, aber so ein Ausbau kann gut und gerne zwei Jahre dauern. Zudem kommt auch an einigen Standorten Ressourcenknappheit mit dazu. Die aktuelle Energiepreiskrise hat ebenfalls Auswirkungen auf die Produktionskosten.

Ein aktueller Handelskrieg zwischen den USA und China führt dazu, dass Huawei aktuell selber so gut wie keine eigenen Smartphones produzieren kann und Konkurrenten wie Oppo, Vivo oder Xiaomi gerade ihre Produktionen hochfahren. Viele Kleinzulieferer, gerade aus China, sind während der Krise pleite gegangen, was ebenfalls für Verzögerungen oder Nichtrverfügbarkeiten sorgt.

Überlastete Transportunternehmen

Besonders, wenn die Lieferung aus einem der asiatischen Länder erfolgt, stehen Käufer aktuell gerade häufig im Regen. Die Transportunternehmen sind regelmäßig ausgelastet, sodass oftmals kein Platz mehr auf einem der riesigen Containerschiffe übrig bleibt. So greifen bereits einige Unternehmen auf Platz in nicht ausgelasteten Passagierflügen zurück, um im Gepäckstauraum die Ware entsprechend zu transportieren. Doch auch das ist aufgrund der aktuellen Reisebeschränkungen und dem damit in Verbindung stehenden Rückgang des Flugverkehrs nicht immer eine Option.