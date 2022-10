Häufige Missverständnisse über Fußbodenheizungen

Es gibt viele Mythen über die Effizienz und Effektivität von Fußbodenheizungen, obwohl sie eine umweltfreundliche und kostengünstige Option sind. Unser Ziel ist es, mit den Mythen aufzuräumen und zu zeigen, warum dieses System eine großartige Wahl für Sie ist.

Anzeige

Wenn man es mit dem Unbekannten zu tun hat, entstehen oft Missverständnisse. Auch über Thermostat Fußbodenheizung gibt es zahlreiche Missverständnisse. Es ist höchste Zeit, mit den Gerüchten endgültig aufzuräumen. Wir erklären Ihnen, wie sie funktioniert und warum sie perfekt für Ihr Zuhause ist, weil sie umweltfreundlich und wirtschaftlich ist.

Verschiedene Arten von Fußbodenheizungen

Bevor wir uns mit den urbanen Legenden beschäftigen, sollten wir einen Blick auf die verschiedenen Formen der Fußbodenheizung werfen. Fußbodenheizungen sind entweder elektrisch oder hydraulisch und verwenden heißes Wasser zur Wärmeerzeugung. Es ist wichtig zu wissen, dass der Unterschied zwischen einem nassen und einem trockenen hydraulischen System in der Anordnung der Rohre liegt.

Die Rohre für Wassersysteme sind in den Estrich eingebettet, während die Rohre für trockene Systeme in die Bodendielen eingelassen sind, um die Wärme zu leiten. Die ’nasse‘ hydraulische Variante ist häufiger bei Neubauten anzutreffen, während die trockene Variante und elektrische Systeme eher bei Renovierungen zum Einsatz kommen.

Jetzt, da Sie mit den Grundlagen der Thermostat-Fußbodenheizung vertraut sind, ist es an der Zeit, mit einigen Mythen aufzuräumen, die sich darum ranken.

Mythos 1: Eine Fußbodenheizung ist im Vergleich zu herkömmlichen Heizkörpern unerschwinglich teuer.

Tatsächlich ist der Einbau einer Fußbodenheizung 30% teurer als der Einbau eines herkömmlichen Heizkörpers. Eine Fußbodenheizung ist zwar anfangs teuer, macht sich aber im Laufe der Zeit bezahlt. Die Energierechnungen und die gesamten Systemkosten für die Nutzer werden aufgrund der überlegenen Effizienz des Systems und des geringen Wartungsbedarfs im Vergleich zu herkömmlichen Heizkörpern erheblich reduziert.

Mythos 2: Eine Fußbodenheizung ist ein elektrisches Heizsystem.

Das hydronische System arbeitet mit Warmwasser und der Zentralheizung des Gebäudes, während die elektrische Fußbodenheizung mit Strom betrieben werden muss. Wärmepumpen können als zusätzliche Design-Überlegung mit Fußbodenheizungssystemen gekoppelt werden. Die Wärmepumpe verbraucht etwas Strom, nutzt aber nachhaltige Energiequellen. Eine Wärmepumpe ist eine große Bereicherung für eine Thermostat-Fußbodenheizung, da sie kontinuierlich mit einer niedrigen Temperatur arbeitet.

Mythos 3: Es dauert ewig, bis sich ein Haus mit Fußbodenheizung aufheizt.

Eine Fußbodenheizung liefert zwar nicht so viel Wärme wie ein herkömmlicher Heizkörper, aber immer noch genug Wärme, um einen Raum angenehm zu gestalten. Die Technologie sorgt dafür, dass die Wärme gleichmäßig über den gesamten Boden verteilt wird und die Raumtemperatur auf angenehme 25° Celsius ansteigt. Es gibt keinerlei Wärmeverluste, so dass die Hausbesitzer den Thermostat getrost ein paar Grad herunterdrehen können.

Mythos 4: Eine Fußbodenheizung wird nur unter dem Fußboden verlegt.

Eine überraschende Tatsache ist, dass eine Fußbodenheizung auch in anderen Bereichen als dem Fußboden verlegt werden kann. Sie kann auch in der Decke oder in den Wänden verlegt werden, um für eine schnelle Erwärmung zu sorgen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Thermostat-Fußbodenheizung keinen zusätzlichen Platz benötigt. Daher lässt sie sich problemlos in jede moderne Einrichtung integrieren.

Mythos 5: Eine Fußbodenheizung macht es schwieriger, eine angenehme Temperatur in der Wohnung aufrechtzuerhalten, weil sie länger braucht, um sich aufzuheizen.

Im Gegensatz zu Heizkörpern lässt sich eine elektrische Fußbodenheizung praktisch genauso schnell ein- und ausschalten wie ein hydraulisches System. Trotzdem müssen Sie nicht frösteln. Finden Sie heraus, wie Sie Ihr System so einrichten können, dass es mit Ihrer Routine zusammenarbeitet und die Innenräume auf einer angenehmen Temperatur hält. Bei einem hydraulischen System können Sie zum Beispiel die Einstellungen so anpassen, dass die Temperatur im Raum nicht mehr als drei Grad sinkt, während Sie schlafen.

Mythos 6: Fußbodenheizung verursacht Fußschwellungen.

Sobald die Raumtemperatur mehr als 35 Grad Celsius erreicht, wie es in den Anfangszeiten der Fußbodenheizung der Fall war, können Ihre Füße anschwellen. Die Isolierung spielt eine wichtige Rolle bei der Vermeidung solcher Probleme in modernen Häusern, aber mit den neuesten Systemen kommen sie einfach nicht mehr vor. Die Kühlung ist ein zusätzlicher Vorteil eines Systems, das eine Fußbodenheizung mit einer Wärmepumpe kombiniert, insbesondere in den heißen Sommermonaten.

Mythos 7: Hartholzböden und Fußbodenheizungen vermischen sich nicht.

Mit ausreichender Planung ist es einfach, Hartholzböden über einer Fußbodenheizung zu verlegen. Um sicher zu gehen, sollten Sie eine robuste, feuchtigkeitsbeständige Holzart und eine mehrschichtige Version mit Dielen, die nicht schmaler als 15 cm sind, verwenden.

Mythos 8: Eine Fußbodenheizung ist absolut sicher.

Die Beheizung des Fußbodens anstelle der Luft ist eine großartige Möglichkeit, die Verbreitung von Allergenen und Krankheiten zu reduzieren. Menschen mit Allergien oder Atemwegsproblemen profitieren in hohem Maße von den reduzierten Allergenen und der verbesserten Luftqualität, die durch die verbesserte Luftfeuchtigkeit und die Beseitigung von Schimmelpilzen und Hausstaubmilben in den Häusern entsteht.

Beendigung der Arbeiten

Sobald die Installation abgeschlossen ist, können Sie sich entspannen, denn abgesehen von einer gelegentlichen Inspektion ist nur sehr wenig Wartung erforderlich. Mit einer Thermostat-Fußbodenheizung wird die Temperatur im ganzen Raum konstant gehalten, die Luft wird nie ausgetrocknet und Sie können das angenehme Gefühl von Wärme an Ihren Füßen genießen. Auch wenn der Endpreis nicht viel niedriger ist als bei herkömmlichen Heizkörpern, hat das Produkt viel mehr zu bieten. Wechseln Sie jetzt und genießen Sie die Zukunft der Heizung in Ihrem Zuhause.