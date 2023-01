Casino Bonus Angebote in Hülle und Fülle – Was solltest du beachten?

Online Casinos bieten oft Boni und Aktionen an, um neuen Spielern einen Anreiz zu bieten, sich zu registrieren und treue Spieler zu belohnen. Diese Boni können in verschiedenen Formen auftreten, darunter Willkommensboni, Reload Boni, Freispiele, Cashback und Treueprogramme. Es ist immer wichtig, die Bedingungen für jeden Bonus sorgfältig zu lesen, um sicherzustellen, dass man alle Regeln und Vorschriften versteht und sich an sie hält. Sehen wir uns die einzelnen Formen der Boni genauer an.

Anzeige

Willkommensboni für neue Spieler

Ein Willkommensbonus, der meist als Casino Einzahlungsbonus kommt, ist ein Bonus, den Online Casinos neuen Spielern anbieten, wenn sie sich anmelden und eine Einzahlung tätigen. Dieser Bonus kann in Form von Echtgeld, Freispielen oder einer Kombination aus beidem zur Verfügung stehen. Willkommensboni sind in der Regel an Bedingungen geknüpft, die festlegen, wie oft der Bonus umgesetzt werden muss, bevor er ausgezahlt werden kann und wie lange du dafür Zeit bekommst.

Boni für erneute Einzahlungen

Reload Boni belohnen Spielern, wenn sie eine weitere Einzahlung tätigen. Diese Boni können in der Regel wöchentlich oder monatlich auftreten und sind in der Regel kleiner als das Angebot beim Willkommensbonus. Sie dienen dazu, die Spieler dazu zu ermutigen, weiterhin im Casino zu spielen und zusätzliches Geld einzuzahlen.

Freispiele für Slots

Freispiele sind kostenlose Spins, die du in einer Internet Spielbank findest. Sie kommen entweder als Teil eines Willkommensbonus oder als Teil einer Promotion vor. Du kannst aber auch eine bestimmte Anzahl an Freispiele erhalten, wenn ein neuer Spielautomat im Casino angeboten wird oder als Geschenk an deinem Geburtstag. Free Spins werden in der Regel für bestimmte Slots angeboten und sind für die Spieler eine großartige Möglichkeit, das Casino und die Spiele kennenzulernen, ohne dein eigenes Geld zu riskieren.

Mit einem Bonus ohne Einzahlung das Online Casino risikofrei testen

Noch viel beliebter ist der Bonus ohne Einzahlung – oder No Deposit Bonus – der nach der erfolgreichen Registrierung Spielern zur Verfügung steht. Dieser Bonus ist aber nicht so häufig anzutreffen und fällt meist viel kleiner aus als ein Einzahlungsbonus. Du bekommst ein paar Freispiele oder einen kleinen Cash-Betrag. Es reicht aber aus, um den Anbieter gratis auszuprobieren und um zu sehen, ob dir das Angebot und die Spiele gefallen.

Cashback bringt dir einen Teil deiner Verluste zurück

Cashback ist eine besondere Bonus-Form, der dir einen Teil deiner Verluste zurückbringt. So kannst du wöchentliche, monatliche oder tägliche Verluste an einem bestimmten tag zurückfordern. Großteils liegt das Cashback zwischen 5 und 20 % und bietet dir niedrigere Umsatzanforderungen als andere Boni, wenn du Glück hast, bekommst du das Cashback auch umsatzfrei.

Ein Dankeschön für die Treue

Treueprogramme stehen loyalen Spielern zur Verfügung. Sie werden damit belohnt, dass sie im Casino spielen und echte Einsätze tätigen. Normalerweise kann der Spieler dabei Levels emporklettern. Jede neue Stufe bringt bessere Belohnungen wie Cash, Freispiele oder andere attraktive Preise. Beim VIP-Programm können dir auch schnellere Auszahlungen zur Verfügung stehen oder ein eigener VIP-Manager steht dir mit Rat und Tat zur Seite. Es gibt sogar Spielbanken, die für dich einen Lamborghini Urus auf der letzten Stufe bereithalten.

Wer viel spielt, bekommt viel

Einige Online Spielotheken bieten auch sogenannte High Roller-Boni für Spieler an, die größere Beträge einzahlen und höhere Einsätze platzieren. Diese Boni können ebenfalls in Form von Cash oder Free Spins kommen, aber auch mit exklusiven Angeboten wie Reisen, Einladungen zu Events oder anderen Bonus Angeboten zur Verfügung stehen, ähnlich wie es bei manchen VIP-Programmen angeboten wird. Wer also viel einzahlt oder setzt – bekommt auch mehr als Freizeitspieler, die nur kleine Wetten tätigen.

Bonus Angebote sind also eine großartige Möglichkeit für Spielbanken im Internet, neue Spieler anzuziehen und bestehende Spieler bei Laune zu halten. Sie bieten den Spielern die Möglichkeit, ihr Spielerlebnis zu verbessern und mehr Geld zu gewinnen, wenn sie die entsprechenden Bedingungen erfüllen. Und für die Spieler haben Boni den Vorteil, dass sie mit mehr Guthaben die Spiele und den Anbieter testen können, oder auch zusätzliche Belohnungen erhalten.