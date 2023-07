In der nächsten Saison wechseln viele TV-Rechte den Besitzer

Die heißeste Jahreszeit bringt Bewegung in das Thema Sport-TV-Rechte. Mit Beginn der nächsten Saison wechseln viele Sportarten den Sender, zudem kommt mit Dyn ein neuer Streaming-Anbieter auf den Markt.

Beim Spitzenfußball bleibt vorerst alles beim Alten.

Im deutschen Fußball gibt es vorerst noch keine Veränderung. Sky überträgt die Deutsche Fußball-Bundesliga und die 2. Fußball-Liga noch bis zur Saison 2024/25. Doch schon im nächsten Jahr wird es wieder zu großen Wettbieten kommen. Dann soll im Sommer die Entscheidung über die Vergabe der TV-Rechte im deutschen Fußball fallen.

Die Vergabe von Fußball steht an

Schon beim letzten Mal zeigte sich, dass die Zeiten, in denen sich die großen Pay-TV-Sender und der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Rechte aufgeteilt haben, vorbei sind. Im Wettstreit um den beliebtesten Sport im Fernsehen konnten sich die Platzhirsche noch einmal durchsetzen, doch jetzt erwarten Experten ein hartes Bietergefecht um die TV-Rechte der Zukunft. Immerhin hat sich die TV-Landschaft in den letzten Jahren massiv gewandelt. Der Siegeszug der Streaming-Sender hat die Branche auf den Kopf gestellt. Im Kampf um den besten Content könnten die internationalen Riesen wie Amazon Prime Video Appetit auf den deutschen Fußball bekommen.

Handball geht zum Streaming-Sender Dyn

Ganz anders sieht da schon die Situation im Handball aus. Mit dem letzten Spieltag endeten die Rechte für Sky. Ab August 2023 steigt der neue Streamingdienst Dyn ein. Dieser überträgt bereits den Handball-Supercup am 23. August und steigt danach voll in die Deutsche Handball-Bundesliga ein. Ausgewählte Begegnungen werden jedoch weiterhin in der ARD zu sehen sein.

American Football wechselt zu RTL

Ein ähnlicher Umbruch findet auch in der National Football League (NFL). Dort war man jahrelang gewohnt, die Spiele auf ProSiebenSat.1 zu sehen. Doch das ändert sich jetzt. Zukünftig wird RTL der Partner von American Football sein. Damit nicht genug, hat sich RTL auch noch einen Großteil des Teams von ProSiebenSat.1 geschnappt. Diese wechseln mit der NFL zur Konkurrenz und kommen erstmals im September zum Einsatz. Dann wird die neue deutsche TV-Heimat der NFL jeweils sonntags bis zu zwei Spiele live übertragen.

Eine besondere Herausforderung wird der Sommer für Freunde der Frauenfußball-Bundesliga. Diese wird zukünftig nicht nur auf MagentaTV zu sehen sein, sondern teilweise auch auf Sport1, DAZN sowie ARD und ZDF. Die 3. Liga der Herren wandert verstärkt zu MagentaTV, während die Basketball-Bundesliga ebenfalls an den neuen Streaming-Sender Dyn geht.

Kurios ist hingegen die Situation bei der Formel 1. Deren Rechte möchte kein Free-TV-Partner haben, daher wird Sky erstmals auch auf YouTube übertragen. Dort finden sich neben selbst produzierten Content schließlich auch Filme oder TV-Dokumentationen wie jene über die Geschichte der Xbox. Für Sportfreunde heißt es jetzt, sich neu zu orientieren.