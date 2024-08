Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4: Wohl mit Oryon-Kernen und erhöhter Effizienz

Qualcomm wird im Oktober seinen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 ankündigen. Der neue Flaggschiff-Chip des Unternehmens sollte erneut in Premium-Smartphones vieler Hersteller seinen Platz finden. Inzwischen sind über eine interne Folie erste Angaben zu dem SoC durchgesickert. So wird es offenbar zwei Varianten geben: die SM8750 und SM8750P.

Letzterer trägt den Zusatz “P”, was für Performance stehen soll. Offenbar ist diese Version speziell für die Samsung Galaxy S25 in Vorbereitung. Da hat man also, wie auch in diesem Jahr für den Snapdragon 8 Gen 3, eine exkklusive Vereinbarung mit Samsung getroffen. Der Snapdragon 8 Gen 4 soll im fortgeschrittenen 3-nm-Verfahren bei TSMC entstehen und vor allem die Effizienz steigern. Doch auch die KI-Leistung will man offenbar durch ein „Low Power Artifical Intelligence“-Subsystem (LPAI) ankurbeln. Auch der Qualcomm Sensing Hub (QSH) soll zentral sein. Etwa sollen dadurch Always-On-Audio- und Always-On-Kamera möglich werden.

Überraschens ist, dass der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 angeblich Oryon-Kerne einsetzen soll. Diese kennt man bisher nur auf den PC-Chips des Anbieters. Angedacht seien zwei Performance-Kerne mit bis zu 4 GHz Takt und sechs Effizienz-Kerne mit bis zu 2,8 GHz Takt. Als GPU soll die Adreno 830 dienen. Das Modem FastConnect 7900 soll Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4 bereitstellen.

Das erste Smartphone mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 könnte das Xiaomi 15 werden. Dieses will Xiaomi für den chinesischen Markt wohl direkt im Oktober 2024 vorstellen.

