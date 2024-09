Promo: Eine Powerbank in der Größe eines Lippenstiftes

Zur IFA in Berlin hat Vention kürzlich eine neue Powerbank vorgestellt, die trotz ihrer Kapazität von 5000 mAh kaum größer ist als ein herkömmlicher Lippenstift. Sie ist stylisch und passt perfekt in jeden Rucksack, jede Handtasche oder sogar in die Hosentasche und sorgt dafür, dass einem nie der Saft ausgeht, egal wo man ist.

Anzeige

Zudem ist neue Vention Powerbank in vier verschiedenen Farben erhältlich, mit Farbverläufen in Grau, Blau, Pink und Gelb, sodass AnwenderInnen ein Design wählen können, das zu seinem oder ihrem beliebtestem Outfit passt. Durch die Abmessungen von nur 3x3x10 Zentimeter ist die Powerbank kompakt und leicht, weshalb sie nahezu überall hin mitgenommen werden kann.

Die Vention Powerbank kommt mit einem Schnellladekabel und ist mit einem Lightning- sowie einem USB-C-Anschluss geeignet für die Aufladung von Apples iPhones und Android-Smartphones oder -Tablets. Dabei kann das integrierte Kabel als Trageschlaufe oder kurzes Lanyard genutzt werden – praktisch zum Tragen und Anhängen an Taschen. Die Powerbank unterstützt schnelles Aufladen per 20 Watt PD (Power Delivery), sowohl für Apple als auch Android. Aufgeladen wird die Powerbank mit maximal 18 Watt USB-C. Eine mehrstufige LED-Anzeige zeigt die verbleibende Leistung der Powerbank an.

Die “Lippenstift Powerbank” von Vention besitzt einer Herstellergarantie von 12 Monaten und ist direkt bei Vention für unter 24 Euro zu bekommen.

Quelle: Vention Advertorial