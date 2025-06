Epic Games Store: Diese Woche gibt es kein Gratis-Spiel

Wer auf das Gratis-Spiel dieser Woche im Epic Games Store gewartet hatte, hat heute eine Enttäuschung erlebt. Denn zumindest in Deutschland gibt es in dieser Woche keinen neuen Titel kostenlos. Das ist extrem ungewöhnlich. In den Vereinigten Staaten kann das Game „The Operator“ gratis der eigenen Bibliothek hinzugefügt werden. In Deutschland ist das nicht der Fall. Zwar ist „Two Point Hospital“ entfernt worden, doch die Plattform verweist nun auf „Sable“ für die nächste Woche als nächsten Freebie.

Was für einen Hintergrund dieser Schachzug hat, ist offen. Möglich ist, dass es irgendwelche Abweichungen bei der Rechteverteilung gibt und „The Operator“ aus einem plötzlichen Grund deswegen in Europa nicht gratis über den Epic Games Store zur Verfügung gestellt werden konnte. Vielleicht konnte man dann auf die Schnelle keinen Ersatz finden und deswegen müssen wir somit leer ausgehen.

Immerhin: Die Situation ist eine Ausnahme und wird nicht von Dauer sein. Auf das Gratis-Game der nächsten Woche weist der Epic Games Store ja bereits hin. Wer nun dennoch nach neuen Spielen giert, kann sich im Summer Sale 2025 bei GOG.com etwas umsehen. Vielleicht gibt es dort den ein oder anderen Titel, der zu einem niedrigen Preis das Interesse weckt.

Quelle: Epic Games