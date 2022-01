Intel stellt neue Mobilprozessoren der Reihe 12th Gen Core Mobile vor

Intel hat auf der CES 2022 neue Mobilprozessoren der Reihe 12th Gen Intel Core Mobile vorgestellt. Das neue Flaggschiff ist der 14-Kerner Intel Core i9-12900HK. Insgesamt stoßen acht Chips zur H-Serie. Zusätzlich gibt es noch 20 weitere Chips für Notebooks. Dabei bescheinigt Intel seinem Core i9-12900HK der nun „schnellste Mobilprozessor aller Zeiten“ zu sein. Er taktet mit bis zu 5 GHz und kann 20 Threads parallel verarbeiten. Genutzt werden hier eben 14 Kerne (sechs P- und acht E-Kerne).

Intel setzt also weiterhin auf ein Hybrid-Design. Man kombiniert schnelle Performance-Kerne (P-Cores) mit Stromspar-Kernen / Effizienz-Kernen (E-Cores). Hergestellt werden die neuen CPUs im Verfahren Intel 7. Sie seien laut dem Hersteller je nach Szenario bis zu 40 % schneller als Vorgängermodelle. Im direkten Vergleich mit dem Intel Core i9-11980HK, liefere der neue Intel Core i9-12900HK bis zu 28 % mehr Leistung in Spielen. Beim 3D-Rendering, wie es professionelle Anwender nutzen, seien gar bis zu 43 % mehr Leistung drin.

Der neue Prozessor ist zu LPDDR5 -/ DDR5- und LPDDR4- / DDR4-RAM kompatibel – mit bis zu 4.800 MT/s. Was Schnittstellen betrifft, so unterstützt er etwa Wi-Fi 6E und Thunderbolt 4. In ersten Geräten wird der neue Flaggschiff-Prozessor ab dem Februar 2022 zu finden sein.

Dazu gesellen sich neue Chips der U- und P-Serien mit abermals bis zu 14 Kernen und integrierter Intel-Iris-Xe-Grafik. Die P-Chips seien laut Intel für schlanke, aber potente Laptops gedacht und kommen auf 28 Watt. Die U-Chips mit 9 bis 15 Watt wiederum eignen sich für Notebooks, bei denen leichtes und schlankes Design im Vordergrund steht. An Partner gehen diese Chips ab dem ersten Quartal 2022. Anschließend sollten sie bald in ersten Windows-Notebooks und Chromebooks zu finden sein.

Quelle: Intel