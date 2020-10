„Far Cry 6“ beim Kauf von High-End Ryzen

Zur Einführung der gerade angekündigten Ryzen 5000 Serie auf Basis der neuen „Zen 3“ Mikroarchitektur sowie zum Weihnachtsgeschäft plant AMD eine neue Aktion, mit der man beim Kauf einiger High-End CPUs das kommende Spiel „Far Cry 6“ gratis dazu bekommen kann. Offiziell verkündet wurde diese Kampagne noch nicht, aber die Geschäftsbedingungen sind bereits online abrufbar.

Es handelt sich demnach um eine Kampagne von AMD für Händler und Systemintegratoren, die am 20. Oktober beginnt und bis Ende diesen Jahres laufen soll. Als teilnehmende Händler werden u.a. Alternate, Arlt, Bora, Caseking und Mindfactory genannt. Kauft man in dieser Zeit bei diesen Shops einen Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X oder Ryzen 7 5800X bzw. einen Ryzen 9 3950X, Ryzen 9 3900XT oder Ryzen 7 3800XT, kann man einen Couponcode für das vielfach erwartete Action-Spiel „Far Cry 6“ bekommen. Diesen muss man dann bei AMD bis zum 30. Januar 2021 einlösen, um den Download-Code für das Game zu erhalten. Das Spiel selbst soll nach bisherigem Stand allerdings erst am 18. Februar nächsten Jahres erscheinen, so dass noch etwas Geduld gefragt ist.

Quelle: AMD Rewards Geschäftsbedingungen