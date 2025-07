Alienware bringt für Gamer zwei neue Monitore auf den deutschen Markt

Alienware bringt in Deutschland gleich zwei neue Gaming-Monitore in den Handel: die Modelle AW2725D und AW2525HM. Technisch sind diese sehr unterschiedlich und richten sich somit auch an verschiedene Zielgruppen. Das höherwertige Modell ist der AW2725D mit 27 Zoll Diagonale, QHD-Auflösung, 280 Hz Bildwiederholrate und einem QD-OLED-Panel von Samsung Display.

Dieser Gaming-Monitor unterstützt auch die HDR-Darstellung und ist für VESA DisplayHDR True Black 400 zertifiziert. In Sachen VRR unterstützt er, um Tearing und Stottern zu verhindern, AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-Sync und VESA AdaptiveSync. Für die notwendige Ergonomie lässt sich der Bildschirm um 110 mm in der Höhe verstellen.

Zusätzlich ist der schwenk- und neigbar und lässt sich im Pivot-Modus einsetzen. Als Schnittstellen sind zweimal HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 sowie ein USB-Hub zu nennen. Im deutschen Handel kostet der Alienware 27 280Hz QD-OLED Monitor (AW2725D) 599 Euro.

Dazu gesellt sich dann der eingangs schon erwähnte Alienware 25 320Hz Gaming Monitor (AW2525HM). Dieser bietet 24,5 Zoll Diagonale bei einer Auflösung von 1080p und einer Bildwiederholrate von 320 Hz. Allerdings kommt hier nur ein LCD-Panel (IPS) zum Einsatz. Auch fehlt die Unterstützung für HDR. Immerhin sind auch hier die VRR-Techniken Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium und VESA AdaptiveSync an Bord. Abermals gibt es als Schnittstellen DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 und mehrere USB-Anschlüsse. Auch die Ergonomie-Funktionen des großen Bruders behält man bei.

Der Alienware 25 320 Hz Gaming Monitor (AW2525HM) ist ab sofort in Deutschland für 249 Euro erhältlich.