„Grand Theft Auto VI“ (GTA VI) verschiebt sich auf 2026

Die Publisher und Entwickler dürften aufatmen: Etliche von ihnen hatten versucht, ihre Veröffentlichungen in diesem Jahr so zu planen, dass es keine Überschneidungen mit dem Release von „Grand Theft Auto VI“ alias „GTA VI“ geben wird. Doch heute hat Rockstar Games bestätigt: Das heiß erwartete Open-World-Spiel wird in diesem Jahr nicht mehr erscheinen. Bislang war die Veröffentlichung ohne festes Datum für den Herbst 2025 angesetzt.

Inzwischen hat das Studio aber erklärt, dass „GTA VI“ am 26. Mai 2026 erscheinen werde. Damit nennt man auch erstmals einen festen Termin. Die Verschiebung wird damit begründet, dass man mehr Zeit brauche, um die beste Qualität des Spiels sicherzustellen. Auch wenn Gamer nun vielfach enttäuscht sein dürften, hatte die Community größtenteils wohl damit gerechnet, dass es zu einer Verschiebung kommen könnte. Denn in Sachen Marketing herrscht immer noch Funkstille. Der einzige Trailer zum Spiel, der keinerlei Gameplay zeigt, ist bereits 2023 erschienen.

„Grand Theft Auto VI“ soll zwei Protagonisten nutzen und in Vice City und Umgebung spielen. Vor der Veröffentlichung im Mai 2026, sollte es denn bei jenem Termin bleiben, dürften uns noch einige Trailer und News zum Spiel erwarten.

Quelle: Rockstar Games