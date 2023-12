“Grand Theft Auto VI” (“GTA VI”): Der Trailer ist da

Rockstar Games hat endlich Material zu “Grand Theft Auto VI” alias “GTA VI” veröffentlicht und das Spiel auch damit überhaupt offiziell angekündigt. Vorherige Leaks hatten das Game aber schon bestätigt. Mit letztere hatten die Entwickler auch dieses Mal zu kämpfen, denn der Trailer sickerte vor der offiziellen Freigabe durch. Deswegen zog man die Veröffentlichung dann auch mitten in der Nacht vor.

Anzeige

“GTA VI” wird ein Sandbox-Spiel, in welchem es zwei Protagonisten gibt: erstmals für die Reihe auch eine weibliche Hauptfigur. Bedauerlicherweise müssen wir noch bis 2025 ausharren. Erst dann soll das Spiel für die Sony PlayStation 5 und Xbox Series X|S auf den Markt kommen. Wir rechnen fest auch mit einer PC-Version, die aber deutlich später erscheinen sollte. Genau so ging Rockstar Games auch schon bei den diversen Vorgängern vor.

Als Szenario hat man sich das bei Fans der Reihe beliebte Vice City auserkoren. Dieses Mal reist man aber nicht in die 1980er-Jahre zurück, sondern verbleibt in der Gegenwart. Rockstar Games verspricht bereits das größte “GTA” überhaupt, was auf eine immense Karte hindeutet.

Bedauerlicherweise zeigt uns der Trailer im Grunde nur diverse Cutscenes und noch kein echtes Gameplay. Sicherlich wird das Studio uns zu “Grand Theft Auto VI” aber im Verlauf des Jahres 2024 noch mehr Material zeigen. Man darf gespannt sein.

Quelle: Businesswire