Nintendo Switch 2: Kritik am LC-Display wächst

Die Nintendo Switch 2 verwendet, wie die 1. Generation, zum Launch ein LC-Display. Das hat für Kritik gesorgt, denn immerhin ist die erste Switch später mit einem OLED-Display erschienen, was Fans der Konsole sich auch für ein Nachfolgemodell erhofft hatten. Inzwischen kristallisieren sich konkretere Kritikpunkt heraus, denn offenbar operiert der neue LCD der Switch 2 in einigen Szenarien mit Nachteilen gegenüber selbst dem Pendant der Launch-Switch-1.

So schaltet der Bildschirm der Nintendo Switch 2 vereinfacht gesagt langsamer um als jener der Switch 1 – er benötigt im Durchschnitt bei einem 20-Grau-Transitions-Test teilweise mehr als 40 ms. Der LCD der ersten Switch lag immerhin noch bei 21 ms. Was abstrakt klingt, führt in der Praxis zu konkreten Nachteilen, weil es bei schnellen Bewegungen zu Schlieren und Geisterbildern kommt. Besonders stark zu merken, ist das bei 2D-Sidescrollern.

Zwar beherrscht der Bildschirm der Nintendo Switch 2 dafür HDR, was aber ohne eine Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung an dem LC-Display ohnehin kaum Mehrwerte bietet. Im Endeffekt ist es also bedauerlich, dass sich Nintendo hier nicht für ein OLED-Display entschieden hat. Allerdings gilt als wahrscheinlich, dass der Hersteller hier im weiteren Verlauf des Lebenszyklus noch eine Revision auf den Markt bringen wird – natürlich mit einem Aufpreis.

Quelle: Monitors Unboxed (YouTube)