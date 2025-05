Nintendo Switch 2 unterstützt USB-Mäuse und -Tastaturen

Die Nintendo Switch 2 ermöglicht direkt über die überarbeiteten Joy-Con-Controller auch die Steuerung in einer Art Maus-Modus. Das wirkt allerdings auch ein wenig wie ein Gimmick. Denn ergonomisch sind die Joy-Con natürlich weniger für den Maus-Einsatz optimiert. Allerdings gibt es gute Nachrichten für diejenigen, die Interesse an der Maus-Funktionalität haben. Denn es werden sich auch reguläre USB-Mäuse an der Switch 2 verwenden lassen.

Vielleicht ist das keine riesige Überraschung: Denn schon die 1. Generation der Nintendo Switch hat die Verwendung von USB-Mäusen und auch -Tastaturen erlaubt. Dass Nintendo dieses Prinzip fortführt, ist also durchaus naheliegend. Der Unterschied liegt jedoch darin, dass nur sehr wenige Spiele für die erste Nintendo Switch die Steuerung per Maus oder Tastatur unterstützt haben. Das könnte sich mit der Switch 2 ändern, weil die Funktionalität dank der Joy-Con-Maus-Funktion zentraler vom Hersteller selbst integriert wird.

Allerdings kann es dennoch sein, dass einige Spiele die Maussteuerung nur über die Joy-Cons erlauben, nicht aber über USB-Mäuse. Denn teilweise werden die dedizierten Buttons der Controller immer noch Voraussetzung bleiben. Da sollte man also abwarten, wie die Unterstützung dann in der Praxis am Ende ausfällt. Am Ende gibt es jedoch immerhin mehr Potenzial für eine breiten Maus- und Tastatur-Support an der Nintendo Switch 2.

Wird eine USB-Maus an die Switch 2 angeschlossen, erscheint im Übrigen auch eine Meldung, die darauf hinweist, dass jene jetzt Priorität bei der Steuerung gegenüber den Joy-Cons genießt.

