Nintendo Switch 2 unterstützt DLSS und verfügt über zehnmal mehr Leistung

Die Nintendo Switch 2 erscheint am 5. Juni 2025. Das hat der Hersteller gestern in einer Nintendo Direct bestätigt. Vorbestellbar ist die Konsole über das japanische Unternehmen selbst ab dem 8. April 2025. Die Switch 2 kostet in Deutschland 469,99 Euro und im Bundle mit „Mario Kart World“ 509,99 Euro. Dabei haben die Preise der Spiele angezogen. First-Party-Titel kosten inzwischen digital 79,99 Euro – und als physische Versionen sogar 89,99 Euro. Das bezieht sich nicht auf etwaige Deluxe-Varianten, sondern die Standardfassungen der Games. Immerhin haben wir dank Nvidia nun auch mehr zur Leistung der Spielekonsole erfahren.

So fertigt Nvidia erneut das Custom-SoC der Switch 2. Zu den technischen Spezifikationen äußert sich Nintendos Partner zwar nicht, verrät aber, dass die Grafikleistung der Nintendo Switch 2 zehnmal höher ausfalle als beim Vorgängermodell. Zudem unterstützt die neue Generation nicht nur Nvidia G-Sync und Ray-Tracing, sondern auch DLSS für das Upscaling. Ironischerweise dürfte die Hybrid-Konsole damit sogar besseres Upscaling bieten als eine PlayStation 5 Pro, da DLSS immer noch in diesem Bereich führend ist.

Offen ist beispielsweise, wie viele CPU- und GPU-Kerne bzw. CUDA- und Tensor-Cores hier zum Einsatz kommen und auf welcher Architektur z. B. die Grafikeinheit basiert. Auch ist offen, wie viel Arbeitsspeicher in der Konsole steckt. Nintendo selbst will diese Daten nicht offenlegen, denn das Unternehmen gibt an, man wolle, dass die Kunden sich nicht auf Hardware-Specs, sondern das Gesamterlebnis fokussieren.

