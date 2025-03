Nintendo Switch: Virtuelle Softwarekarten ermöglichen bald den Verleih digitaler Games

Nintendo hat im Rahmen einer digitalen Nintendo Direct eine spannende Neuerung vorgestellt. Durch ein Firmware-Update wird man Ende April 2025 sogenannte „Virtuelle Softwarekarten“ (Virtual Game Cards) einführen. Damit soll das digitale Teilen von Spielen möglich werden. Ähnlich wie bei physischen Modulen, können nämlich auch die digitalen Titel von einer Nintendo Switch oder auch Switch 2 quasi „ausgeworfen“ werden, um sie dann in einer anderen Konsole zu nutzen.

Funktionieren wird das entweder mit eigenen Zweitkonsolen oder auch Konsolen von Familienmitgliedern, die in derselben Familiengruppe aktiv sind. An Mitglieder einer Nintendo-Account-Familiengruppe können Spiele für zwei Wochen über ein lokales Wi-Fi-Netzwerk ausgeliehen werden, bevor sie automatisch zurückgegeben werden. Richtig gelesen: Die beiden Leihpartner müssen also im selben Wi-Fi-Netzwerk unterwegs sein. Somit wird das Verleihen an Freunde in anderen Haushalten nicht ohne Weiteres klappen.

Es gibt aber auch die Einschränkung, dass Nutzer offenbar nur ein Spiel aus ihrem Besitz zurzeit je Familienmitglied verleihen können. Während das Spiel verliehen ist, kann es der eigentliche Besitzer zudem nicht selbst nutzen, es sei denn, die Leihphase wird abgebrochen. Das Video unten erklärt den Ablauf etwas genauer und Schritt für Schritt. Ob Microsoft und Sony irgendwann nachziehen?

