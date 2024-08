Nintendo Switch 2: Kostet sie genau so viel wie eine PlayStation 5?

Die Nintendo Switch 2 wird im Fiskaljahr 2025 des japanischen Herstellers auf den Markt kommen. So viel hat das Unternehmen offiziell bestätigt. Das Fiskaljahr 2025 beginnt für Nintendo am 1. April 2025. Entwickler hoffen natürlich darauf, dass der Release in der 1. Jahreshälfte 2025 vonstattengehen wird. Offen ist noch, was die Konsole kosten könnte. Dazu gibt es nun erste Prognosen eines japanischen Analysten.

Anzeige

Laut dem Marktforscher Hideki Yasuda dürfte die kommende Nintendo Switch 2 wohl in etwa so viel kosten wie eine Sony PlayStation 5. Da würde einen erheblichen Sprung bedeuten: Die erste Switch kam 2017 für 329 Euro auf den Markt. Das Nachfolgemodell könnte dann bei ca. 500 Euro liegen. Als Begründung für die Preissteigerung nennt Yasuda unter anderem den starken Yen sowie die Inflation der letzten Jahre. Zumal die Switch 2 einen größeren LC-Bildschirm mit 8 Zoll Diagonale mitbringen soll. Die Leistung könnte in etwa der einer PlayStation 4 Pro entsprechen.

Das SoC der Nintendo Switch 2, deren offizielle Bezeichnung noch offen ist, soll erneut von Nvidia stammen. Dabei will man dieses Mal wohl auch DLSS-ähnliche Techniken einbinden, um verbessertes Upscaling zu bieten. Bekannt ist zudem, dass die neue Spielekonsole erneut ein Hybrid-Modell sein soll, das man also unterwegs sowie stationär verwenden kann. Auch soll die Switch 2 Gerüchten zufolge vollständig zu Spielen und Zubehör der ersten Generation abwärtskompatibel sein.

Quelle: Kabutan