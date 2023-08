Nintendo Switch 2 erscheint angeblich im zweiten Halbjahr 2024

Nintendo hat die Switch bereits 2017 auf den Markt gebracht, mitten im Lebenszyklus von PlayStation 4 und Xbox One. Mittlerweile gibt es seit fast drei Jahren die PlayStation 5 und Xbox Series X|S im Handel. Da wäre die Zeit gekommen, um auch die Nintendo Switch in Rente zu schicken und die nächste Generation zu präsentieren. Und tatsächlich soll sich aktuellen Gerüchten zufolge dieser Zeitpunkt nähern. Denn Entwickler sollen bereits Dev-Kits erhalten haben.

Anzeige

Letzteres ist notwendig, damit die Studios ihre Launch-Titel rechtzeitig vorbereiten können. Erscheinen soll die potenzielle Nintendo Switch 2 aber erst im zweiten Quartal 2024. Nintendo habe hier einen Zeitpunkt gewählt, der ausreichend Vorlauf bietet. So möchte man anhaltende Lieferengpässe, wie anno dazumal zum Start der PS5 und Xbox Series X|S, unbedingt vermeiden. Zur Technik der Nintendo Switch 2 ist wiederum noch alles offen.

Man kann wohl erneut mit einer Hybrid-Konsole rechnen, die sich gleichermaßen am TV, aber auch mobil als Standalone-Gerät nutzen lassen wird. Ob ein OLED-Display an Bord sein wird, wie bei der Nintendo Switch OLED, ist offen. So steht im Raum, dass Nintendo wieder auf ein LC-Display setzen könnte, um zunächst den Launch-Preis zu drücken.

Auch die nächste Switch-Generation soll dabei auf physische Spielemodule setzen. Über die restliche Technik wissen wir aber noch nichts. Man darf gespannt sein, ob erneut Nvidia das SoC liefern wird.

Quelle: VGC