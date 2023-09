Nintendo Switch 2: Angeblich Präsentationen für Entwickler auf der Gamescom 2023

Nintendo hat im Rahmen der Gamescom 2023 in Köln offenbar bereits über seine nächste Konsolengeneration gesprochen. Offiziell hält sich der japanische Hersteller bedeckt, Gerüchten zufolge zeigt man hinter verschlossenen Türen jedoch Tech-Demos der Nintendo Switch 2. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass diese Plattform am Ende unter einem anderen Namen in den Handel kommt.

Gerüchten zufolge wird die potenzielle Nintendo Switch 2 nicht nur Nvidia DLSS (Deep Learning Super Sampling), sondern auch Ray-Tracing unterstützen. Es soll also erneut ein Chip von Nvidia als Basis herhalten. Es heißt, Nintendo habe Entwicklern da nun eine Tech-Demo präsentiert, um die Fähigkeiten der Konsole zu verdeutlichen. Dabei soll es sich um eine aufgebohrte Version von “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” gehandelt haben. Ob dieser Titel jedoch auch als Neuauflage auf den Markt kommen soll, ist offen.

Derzeit rechnet man damit, dass Nintendo seine Switch 2 im Jahr 2024 auf den Markt bringen wird. Die erst Generation ist 2017 erschienen. Sie lag schon zum Launch in Sachen Leistung hinter den damals aktuellen Sony PlayStation 4 und Microsoft Xbox One. Doch der besondere Kniff des Geräts ist es, dass die Nintendo Switch sich sowohl als stationäre Spielekonsole am Fernseher als auch als eigenständiges Handheld nutzen lässt.

Genau in diese Kerbe soll aufgrund des enormen Erfolgs der ersten Generation wohl auch das Nachfolgemodell schlagen.

Quelle: Eurogamer