“Gothic” erscheint am 28. September 2023 für die Nintendo Switch

“Gothic” von Piranha Bytes ist bereits im Jahr 2001, also vor über 20 Jahren, für den PC erschienen. Ein Remake ist aktuell in Arbeit. Nach mehreren Fortsetzungen, die über die Jahre auf den Markt gekommen sind, schafft es nun der erste Teil unter dem Namen “Gothic Classic” auf die Nintendo Switch. Vertrieben wird die Portierung von THQ Nordic. Die Original-Entwickler sind allerdings nicht involviert gewesen.

Dabei erscheint “Gothic Classic” sowohl im Nintendo eShop als digitaler Kauf als auch als physische Version. Der Preis beträgt 29,99 Euro. Versprochen werden eine “großartige Performance” und eine speziell für die Konsole angepasste Benutzeroberfläche und Steuerung. Gameplay und Steuerung sind allerdings an sich gleich geblieben. Als Namenlose ohne Gedächtnis landet man in einer Fantasy-Welt in einer Strafkolonie und muss neue Allianzen schmieden.

“Gothic Classic” erscheint am 28. September 2023 und soll über 50 Stunden Spielspaß bieten. Auf das vollwertig Remake, das neben dem PC auch für Sony PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen soll, müssen wir hingegen noch bis 2024 warten. Auch hier hat Piranha Bytes nicht mehr seine Finger im Spiel. Die Entwicklung übernimmt vielmehr das spanische Studio Alkimia Interactive.