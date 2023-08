Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra startet für 999,99 Euro in Deutschland

Xiaomi erweitert die Modellreihe seiner Electric Scooter 4. Die neuen Modelle Electric Scooter 4 und Electric Scooter 4 Ultra werden sogar noch um eine dritte Variante ergänzt: den Xiaomi Electric Scooter 4 Lite. Wer direkt bei Xiaomi im Online-Shop bestellt, erhält teilweise aktuell noch Early-Bird-Dreingaben. Das neue Flaggschiff ist dabei der Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra, der aber auch zum stolzen Preis von 999,99 Euro auf den Markt kommt.

Darunter rangiert im Übrigen der bereits eine Weile erhältliche Electric Scooter 4 Pro mit 699 Euro. In der Mittelklasse finden wir den Electric Scooter 4 für 549 Euro vor. Das Einstiegsmodell wäre dann der Electric Scooter 4 Lite für 499,99 Euro. Punkten soll das Ultra-Modell im Übrigen etwa mit 10-Zoll-Reifen mit DuraGel. Am Lenker sitzt ein Display, das etwa über Reichweite und Geschwindigkeit informiert. Bis zu 70 km Reichweite sollen mit einer Ladung drin sein. Diese Angabe sollte man jedoch mit Vorsicht genießen, denn die bezieht sich auf Idealbedingungen – kein Wind, keine Steigung, geringes Gewicht des Fahrers, etc.

Das maximale Gewicht der Fahrer darf bei 120 kg stehen. Das günstigere Lite-Modell hingegen bietet nur bis zu 20 km Reichweite – 35 km sind es beim Electric Scooter 4 ohne Namenszusätze. Die Geschwindigkeit aller neuen Modelle liegt in Deutschland aufgrund der Gesetzgebung bei 20 km/h. Dabei kann das Ultra-Modell mit einem 940-Watt-Getriebemotor aufwarten. Auch die Zertifizierung nach

Der Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra ist zudem mit der Schutzklasse IP55 zertifiziert und dadurch vor Staub und Wasser geschützt. Er kann im Übrigen Steigungen von 25 % überwinden. Man darf gespannt sein, ob die neuen E-Scooter von Xiaomi zu den ausgerufenen Preisen ihre Abnehmer finden.

Quelle: Pressemitteilung