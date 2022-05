Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch: Maidesite T2 Pro Plus im Test

Anzeige

Einleitung

Maidesite hat uns ein Tischgestell unserer Wahl für einen Test angeboten. Ich habe mich für das Set S2 Pro Plus entschieden, welches aus einer Tischplatte und dem Tischgestell T2 Pro Plus besteht.

Das Gestell zum Preis von knapp 360 Euro gibt es in weiß, grau und schwarz und ist für Tischplatten von 120 bis 180 cm Länge und 60 bis 80 cm Tiefe geeignet. Maidesite selbst bietet aktuell Tischplatten in den Größen 120×60 cm und 140×70 cm aus MDF an.

Das Tischgestell kann bis zu 125 kg tragen, da sind selbst massive Holzplatten und allerlei Equipment auf dem Tisch kein Problem. Die Höhe lässt sich von 62 bis auf 126 cm verändern und passt somit vom Grundschulkind bis zum 2 Meter großen Erwachsenen. Wir zeigen euch auf den nächsten Seiten den Aufbau des Gestells und die Montage der im S2 Pro Plus Set mitgelieferten Tischplatte. Generell solltet ihr zu zweit sein. Mit knapp 30 Kilogramm ist das Gestellt schon recht schwer, mit Tischplatte wird es zudem auch noch sperrig.