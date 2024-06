Philips 49B2U6903CH: Ultrawide-Monitor mit 48,8 Zoll und hoher Auflösung

Philips bringt einen neuen Monitor für den Office- und Business-Bereich auf den Markt. Der Philips 49B2U6903CH kommt auf 48,8 Zoll Diagonale und löst mit 5.120 x 1.440 Pixeln im ultrabreiten Format auf. Zudem nutzt man ein Curved-Design. Es ist sogar direkt eine Pop-up-Webcam integriert. Diese bietet überdies ein Busylight. Letzteres lässt sich mit dem Status in Microsoft Teams synchronisieren. So wissen andere Kollegen im Büro stets, ob man sich gerade in einem Meeting befindet und beschäftigt ist.

Zu den Schnittstellen des Philips 49B2U6903CH zählt unter anderem auch Thunderbolt 4. Für mehr Produktivität ist auch KVM-Switching vorhanden. So muss der Nutzer lediglich dreimal die Strg-Taste drücken, um zu einer anderen Quelle zu wechseln. Was die Bildqualität betrifft, so konnte man sich die Zertifizierung nach VESA DisplayHDR 400 sichern. Auch die HDR-Darstellung ist also möglich.

Auch ein Haken für Kopfhörer und ein höhenverstellbarer Standfuß gehören zur Ausstattung. Der Philips 49B2U6903CH ist bereits für 1.339,00 EUR (UVP) beziehungsweise 1.339,00 CHF (UVP; exkl. MwSt. und vRG) erhältlich.