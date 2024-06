Samsung Unpacked: Event für 10. Juli 2024 bestätigt

Der Termin steht: Samsung hat bestätigt, dass man am 10. Juli 2024 eun Unpacked-Event veranstalten wird. Aus der Pressemitteilung geht auch schon hervor, dass die Südkoreaner an jenem Stichtag die neuen Foldables der Reihe Galaxy Z, also das Galaxy Z Fold6 und das Flip6, vorstellen werden. Zu rechnen ist fest obendrein mit den Smartwatches Galaxy Watch7 und Watch7 Ultra.

Ebenfalls ist wahrscheinlich, dass Samsung bei seinem Unpacked-Event im Juli den vollständigen Launch des Wearables Galaxy Ring ankündigen wird. Aber es stehen auch neue TWS-Kopfhörer, die Samsuns Galaxy Buds3, im Raum. Dazu sollten sich frische Tablets der Reihe Galaxy Tab S10 gesellen. Da kommt also an einem einzigen Tag alles Mögliche an Neuheiten auf uns zu.

Samsung verrät auch schon, dass man bei der Veranstaltung, die vor Ort in Paris stattfindet, erneut auf das Thema Galaxy AI zu sprechen kommen wird. Die KI-Funktionen, welche schon von den Samsung Galaxy S24 bekannt sind, erreichen also auch die Foldables des Unternehmens. Auch für seine Smartwatches wird man da sicherlich Kniffe auf Lager haben.

Quelle: Samsung