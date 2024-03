Apple bestätigt die WWDC 2024 für den 10. Juni 2024

Apple hat den Termin seiner diesjährigen Messe für Entwickler, der WWDC 2024 (World Wide Developers Conference), bestätigt. Das Event wird am 10. Juni 2024 beginnen. Es erstreckt sich aber über mehr als einen Tag, nämlich bis inklusive 14. Juni 2024. Wie es für das Unternehmen aus Cupertino Tradition ist, so werden an jenen Terminen natürlich auch die neuen Versionen der Betriebssysteme des Unternehmens vorgestellt.

Anzeige

So werden wir in jenem Zeitrahmen also auch erste Einblicke in das nächste macOS und natürlich frische Auflagen von iOS, iPadOS, watchOS und tvOS erhalten. Stattfinden wird die WWDC 2024 im Apple Park Campus in Cupertino in Kalifornien. Neue Hardware stellt Apple typischerweise auf der WWDC nicht vor, auch wenn es ab und an Ausnahmen gegeben hat. Erstmals dürfte Apple hingegen auch für sein neues Mixed-Reality-Headset, die Apple Vision Pro, eine neue Software vorstellen: visionOS 2.

Sollte Apple auch neue Hardware auspacken, wäre z. B. ein neuer Mac mini auf M3-Basis durchaus denkbar. Hierzu gibt es aber bisher keine handfesten Gerüchte, sodass man sich überraschen lassen sollte. Ein wenig Zeit ist ja noch, sodass sich vor der Apple WWDC 2024 bestimmt noch neue Meldungen zu potenziellen Ankündigungen blicken lassen.

Quelle: Apple