OnePlus 12: Internationales Launch-Event für den 23.01.2024 bestätigt

OnePlus hat in China bereits sein neues Smartphone-Flaggschiff, das OnePlus 12, auf den Markt gebracht. Inzwischen ist jedoch auch der Termin für das internationale Launch-Event fest bestätigt. Von offizieller Seite hat man den 23. Januar 2023 genannt. Zu bedenken ist jedoch, dass das mobile Endgerät in Deutschland nicht erscheinen wird. Das liegt an einem Rechtsstreit mit Nokia, in dem neben OnePlus auch Oppo, vivo und realme – also die Marken des BBK-Konzerns – unterlegen sind. Deswegen kann OnePlus in Deutschland derzeit keine Produkte mehr vertreiben.

Anzeige

Betroffen ist davon auch der französische Markt. Der Konflikt dreht sich um Lizenzgebühren für Patente, bei denen sich die Unternehmen nicht einig geworden sind und die Gerichte sich in Deutschland auf die Seite Nokias geschlagen haben. Zur Technik des OnePlus: Als SoC des OnePlus 12 dient der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Obendrein sind maximal 24 GByte RAM und 1 TByte Speicherplatz an Bord. Ebenfalls integriert: ein LTPO-OLED-Display mit 3.168 x 1.440 Pixeln als Auflösung, 120 Hz Bildwiederholrate und PWM-Dimming mit 2.160 Hz. Als Diagonale sind 6,82 Zoll genannt. In einem kleinen Punch-Hole sitzt die Frontkamera mit 32 Megapixeln.

Geladen werden, kann der Akku des OnePlus 12 mit 5.400 Kapazität mit 50 Watt kabellos und 100 Watt kabelgebunden. Reverse Wireless Charging ist mit 10 Watt möglich. Nach IP65 ist das Smartphone geschützt gegen Staub und Wasser. Als Betriebssystem hat man Android 14 vorinstalliert. In China dient ColorOS 14 als Oberfläche, international wird es OxygenOS 14 sein.

An der Rückseite befindet sich eine Dreifach-Kamera mit 50 (Weitwinkel, Sony Lytia 808, OIS) + 64 (Telephoto, 3x optischer Zoom, OIS) + 48 (Ultra-Weitwinkel) Megapixeln. Zu den Schnittstellen zählen im Übrigen etwa Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Infrarot, USB-C, NFC, GPS und Co.

Quelle: OnePlus