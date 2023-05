OnePlus und Oppo geben wohl den französischen Markt auf

In Deutschland veröffentlichen weder OnePlus noch Oppo derzeit neue, mobile Endgeräte. Hintergrund ist ein Patentrechtsstreit mit Nokia, in dem letztere Recht bekommen haben. Bis da eine Einigung erzielt worden ist, können die chinesischen Unternehmen ihre Geräte also bei uns nicht mehr anbieten. Aktuell sieht es jedoch nicht danach aus, als ob sich da noch etwas entwickeln wird. Vielmehr deutet vieles auf einen endgültigen Rückzug von OnePlus und Oppo aus Deutschland hin. Inzwischen zeichnet sich das gleiche Szenario auch in unserem Nachbarland Frankreich ab.

Demnach habe Oppo bereits eine Partnerschaft mit einem wichtigen Vermarktungspartner beendet bzw. es gebe gar noch ausstehende Zahlungen. Andere Partner wie Händler und Mobilfunkanbieter leeren angeblich nur noch die Lager. Oppo habe nicht mehr die Absicht, noch neue Modelle auf den französischen Markt zu bringen. Es gehe also nur noch darum, den derzeitigen Bestand abzuverkaufen. Demnach plane Oppo hinter den Kulissen, sich 2023 aus dem französischen Markt zu verabschieden. OnePlus werde dem Beispiel als Marke folgen. Bestätigen wollte man dies jedoch nicht offiziell.

Am Ende soll die Lage in Frankreich wohl ähnlich sein, wie in Deutschland: Aufgrund der Auseinandersetzungen mit Nokia habe Oppo für sich intern beschlossen, den Markt aufzugeben. Es lohnt sich wohl nicht mehr, die hohen Kosten in die Vermarktung und in die Lizenzen zu pumpen, um dort Fuß zu fassen. Lieber will man seine Verluste wohl einschränken und anderswo sein Geschäft ausbauen.

Derzeit müssen wir abwarten, wie sich die Lage entwickelt. Allerdings sieht es für die Zukunft von Oppo und OnePlus in Deutschland und Frankreich angesichts der aktuellen Anzeichen wohl eher schlecht aus.

Quelle: Frandroid