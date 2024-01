OnePlus 12: Smartphone-Flaggschiff für den internationalen Markt offiziell vorgestellt

OnePlus hat jetzt auch für den internationalen Markt das neue Smartphone-Flaggschiff OnePlus 12 vorgestellt. Schon im Dezember 2023 hatte das mobile Endgerät in China seinen Einstand gegeben. In Deutschland wird dieses mobile Endgerät aber nicht auf den Markt kommen. So hat sich der Anbieter faktisch aus Deutschland zurückgezogen, nachdem man in einem Rechtsstreit um Patente gegen Nokia den Kürzeren gezogen hatte.

Anzeige

Im Inneren des OnePlus 12 steckt nach wie vor der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Bis zu 24 GByte RAM und 1 TByte Speicherplatz stehen zur Seite. Die visuelle Darstellung erfolgt über ein LTPO-OLED-Display mit 3.168 x 1.440 Pixeln als Auflösung, 120 Hz Bildwiederholrate und PWM-Dimming mit 2.160 Hz. Der Bildschirm kann im HDR-Modus bis zu 4.500 Nits hell werden – 1.600 Nits sind es im SDR-Betrieb. Auf 6,82 Zoll Diagonale kommt der Screen. In einem Punch-Hole sitzt die Frontkamera mit 32 Megapixeln.

Der Akku des OnePlus 12 kommt auf 5.400 mAh bei 50 Watt kabelloser Aufladung bzw. 100 Watt per USB-C. Reverse Wireless Charging mit 10 Watt ist ebenfalls möglich. Nach IP65 ist das Smartphone geschützt gegen Staub und Wasser. Als Betriebssystem nutzt das OnePlus 12 Android 14. An der Rückseite befindet sich eine Dreifach-Kamera mit 50 (Weitwinkel, Sony Lytia 808, OIS) + 64 (Telephoto, 3x optischer Zoom, OIS) + 48 (Ultra-Weitwinkel) Megapixeln. Zu den Schnittstellen zählen im Übrigen etwa Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Infrarot, USB-C, NFC, GPS und Co.

Preislich liegt das OnePlus 12 bei 949 Euro mit 12 GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz. Wer auf 16 GByte und 512 GByte Speicherplatz aufstockt, zahlt 1.099 Euro. Vorbestellungen sind im Ausland ab heute möglich. Die Auslieferung des OnePlus 12 beginnt ab 6. Februar 2024.

Als Ergänzung fungiert das OnePlus 12R, welches die internationale Version des OnePlus Ace 3 darstellt. Als SoC dient der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 aus dem Vorjahr. Bis zu 16 GByte RAM stehen zur Seite. Für das LTPO-OLED-Display stehen 6,78 Zoll Diagonale mit 120 Hz Bildwiederholrate und einer Auflösung von 2.780 x 1.264 Pixeln zur Verfügung. Der Akku weist 5.500 mAh auf. Die Kamera bietet wiederum 50 (Weitwinkel) + 8 (Ultra-Weitwinkel) + 2 (Makro) Megapixel. Die Frontkamera bringt 16 MP mit.

Das OnePlus 12R kostet 699 Euro mit 16 GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz. Die Auslieferung beginnt in Europa am 13. Februar 2024.

Quelle: OnePlus (YouTube)