OnePlus Ace 3: Vorstellung am 4. Januar 2024 – kommt international als OnePlus 12R

OnePlus wird am 23. Januar 2024 das neue Smartphone-Flaggschiff OnePlus 12 international vorstellen. Zeitgleich will das Unternehmen aber auch noch als Mittelklasse-Ableger das OnePlus 12R aus dem Hut zaubern. Zum zuletzt genannten Modell gibt es inzwischen mehr Informationen. Denn in China wird es schon etwas früher sein Debüt geben: als OnePlus Ace 3. Dieses mobile Endgerät erscheint dort am 4. Januar 2024.

Die technischen Daten dieser beiden Smartphones sollen weitgehend identisch sein. Als SoC dient der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 aus dem Vorjahr. Das ist immer noch ein sehr potenter Chip. Ihn sollen angeblich bis zu 16 GByte RAM begleiten. Für das LTPO-OLED-Display stehen 6,78 Zoll Diagonale mit 120 Hz Bildwiederholrate im Raum. Obendrein sei ein massiver Akku mit 5.500 mAh zu erwarten.

Das OnePlus 12R alias OnePlus Ace 3 wird sich technisch also unter dem OnePlus 12 platzieren. Die Kamera soll im Übrigen 50 (Weitwinkel) + 8 (Ultra-Weitwinkel) + 2 (Makro) Megapixel anbieten. Zu weiteren, technischen Merkmalen wie der Bildschirmauflösung oder der Schnellladung liegen noch keine Informationen vor. Mehr erfahren wir dann ja schon in der nächsten Woche.

Zu bedenken: Da OnePlus aktuell in Deutschland keine Geräte mehr anbietet, wird es auch das OnePlus 12R alias OnePlus Ace 3 nicht zu uns schaffen. Interessierte werden also zu einem Import greifen müssen.

Quelle: OnePlus (China)