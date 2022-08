Poco M4 5G: Smartphone kommt international auf den Markt

Poco hat mit dem M4 5G ein neues Mittelklasse-Smartphone für den internationalen Markt angekündigt. Nicht zu verwechseln ist dieses Modell mit dem bereits erhältlichen M4 Pro 5G. Generell kann sich hier jedoch schnell Verwirrung breitmachen: Denn die internationale Variante des Poco M4 5G weicht von der bereits erhältlichen indischen Variante in zwei Aspekten an. Denn Poco hat Front- und Hauptkamera einem Downgrade unterzogen.

Bringt das indische Poco M4 5G eine Hauptkamera mit 50 (Weitwinkel) + 2 (Makro) Megapixeln mit, so speckt man für die globale Variante die erstgenannte Linse auf nur noch 13 Megapixel ab. Des Weiteren verwendet man für die Frontkamera reduzierte 5 statt 8 Megapixeln. Die restlichen Specs bleiben identisch. Als SoC dient also der MediaTek Dimensity 700, dem wahlweise 6 bzw. 8 GByte RAM und 128 bzw. 256 GByte Speicherplatz zur Seite stehen. Das LC-Display des Poco M4 5G kommt auf 6,58 Zoll Diagonale, löst mit FHD+ auf und bietet eine Bildwiederholrate von 90 Hz.

Der Akku des Poco M4 5G kommt auf 5.000 mAh. Schnellladung ist mit 18 Watt möglich. Ab Werk finden wir hier Android 12 mit dem Überzug MIUI 13 als Betriebssystem vor. In den Handel kommt das Smartphone in den Farben Gelb, Blau und Schwarz. In Indien kostet das Poco M4 5G umgerechnet ca. 160 Euro. Zu den internationalen Preisen schweigt Poco aktuell noch.

Quelle: Poco (Twitter)