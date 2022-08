Samsung Odyssey Ark: Gaming-Monitor mit 55 Zoll und Mini LED

Samsung hatte seinen neuen Gaming-Monitor, den Odyssey Ark, bereits im Januar 2022 auf der CES in Las Vegas vorgestellt. Nun kommt das gute Stück bald in den Handel: Ab dem 01.10.2022 soll der Bildschirm ausgeliefert werden. Der Preis hat sich allerdings gewaschen und liegt laut den ersten Händlerangaben bei ca. 3.480 Euro. Dafür winkt hier ein LCD-Monitor mit stattlichen 55 Zoll Diagonale, VA-Panel, HDR-Unterstützung, 4K-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 165 Hz. Außerdem lässt sich der Screen neigen, in der Höhe verstellen und sogar im Pivot-Modus nutzen.

Anzeige

Der Samsung Odyssey Ark ist ein Curved-Monitor mit 1000R-Krümmung und einer Reaktionszeit von nur 1 ms (GtG). Gesteurt wird das Gerät über die sogenannte „Ark Dial“, mit welcher sich etwa das Bildformat ändern lässt. Dieser Controller kann via USB-C oder über das integrierte Solarpanel aufgeladen werden. Ebenfalls an Bord ist bei diesem Gaming-Monitor Samungs Gaming Hub, eine Oberfläche, die über dedizierte Apps Zugriff auf Xbox Cloud Gaming, Google Stadia, Nvidia GeForce Now und bald auch Amazon Luna bietet. Vorausgesetzt werden natürlich jeweils die entsprechenden Abonnements.

Der Odyssey Ark nutzt eine Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung, wovon vor allem die HDR-Darstellung profitieren könnte. Zudem kommt eine 14-bit-Verarbeitung zum Einsatz. Dank des Neural Quantum Processor Ultra soll besonders effektives Upscaling möglich sein. Das matte Panel des Monitors minimiere wiederum Reflexionen und Spiegelungen. Zusätzlich will Samsung auch beim Klang punkten und implementiert sechs Lautsprechertreiber – jeweils vier in den Ecken und zwei zentral unten. Dadurch sei 2.2.2-Sound mit 60 Watt und Dolby Atmos möglich.

Über die Game Bar wiederum haben Käufer allerlei weitere Einstellungen im Blick – die FPS-Werte, die VRR-Settings und auch die HDR-Einstellungen. Dabei ist der Samsung Odyssey Ark ab sofort vorbestellbar. Die Auslieferung beginnt über die Händler am 1. Oktober 2022. Der Preis liegt bei den eingangs genannten 3.480 Euro. Unten sind noch einmal die weiteren technischen Daten in der Tabelle zu sehen.

Samsung Odyssey Ark – Technische Daten

Model G97NB Display Screen Size 55” Flat / Curved 1000R Curved Aspect Ratio 16:9 Processor Neural Quantum Processor Ultra Matte Display Yes Back Light Unit Quantum Mini LED (Local Dimming) HDR(High Dynamic Range) Quantum HDR 2000 Contrast Ratio Static 1,000,000 : 1 Resolution 3,840 x 2,160 Response Time 1ms (GTG) Refresh Rate Max 165Hz Gaming Features VRR FreeSync Premium Pro Samsung Gaming Hub Yes Others Ark Dial, Flex Move Screen, Multi View, Game Bar, Game Mode General Features Auto Source Switch + Yes Eye Saver Mode Yes Flicker Free Yes Adaptive Picture Yes Off Timer Plus Yes Sound Sound Output 60W Channel 2.2.2ch (4 speakers and 2 woofers) Frequency Response 45 Hz ~ 20 KHz Dolby Atmos Yes Interface HDMI HDMI 2.1 (4EA), HDMI-CEC Lan Port RJ45 (1EA) Design Color Black Stand Type Height Adjustable Stand (HAS) Tilt Yes Pivot Yes (Cockpit Mode) Wall Mount Yes (200×200, 300×300, 400×400)

Quelle: Samsung