Nvidia GeForce RTX 30: Preise der Grafikkarten könnten Ende August noch weiter sinken

In den letzten Wochen und Monaten sind die Preise von PC-Grafikkarten erheblich gefallen. Erlebten sie in der Pandemie einen nie gekannten Aufschwung, selbst mehrere Jahre alte, gebrauchte Modelle wechselten teilweise über der UVP den Besitzer, so ist die Hochphase beendet. Das liegt an mehreren Faktoren. Zum einen stehen neue Generationen im Herbst vor der Tür, was traditionell viele Gamer zum Abwarten veranlasst. Zum anderen hat sich die Lieferbarkeit bereits erhältlicher Modelle verbessert und das Angebot liegt mittlerweile über der Nachfrage. Dazu kommt, dass der große Krypto-Boom ein Ende gefunden hat.

Das alles hat sich bereits auf den Aktienkurs von Nvidia ausgewirkt, zumal der Hersteller für das nächste Quartal in der Gaming-Sparte mit geringeren Umsätzen rechnet, als Analysten zuvor annahmen. Ende August sollen nun laut mehreren Quellen aus Asien abermals die Preise der Nvidia GeForce RTX 30 fallen. So sei Nvidia angeblich zu optimistisch gewesen und habe zu viele Chips geordert. Nun stimme man sich mit seinen Partnern ab, um überfüllte Lager zu vermeiden. Das wäre, kurz vor dem Launch der GeForce RTX 40, ungünstig.

Speziell die GeForce RTX 3090 möchte Nvidia jetzt wohl günstiger feilbieten. Partner wie EVGA könnten also Ende August mit besonders attraktiven Angeboten locken. AMD soll ebenfalls Preissenkungen planen, die Nvidia aber sogar noch unterbieten könnte, heißt es. Aktuell sind das aber alles noch Gerüchte, man sollte die Angaben somit mit einer gewissen Vorsicht genießen.

Quelle: MyDrivers