Warum es die Pause/Unterbr-Taste heute noch gibt

Fast jeder hat sie schon gesehen, aber kaum jemand benutzt sie aktiv: die Pause/Unterbr-Taste. Auf modernen Tastaturen gehört sie zu den am seltensten verwendeten Tasten überhaupt. Viele Nutzer wissen nicht einmal, welche Funktion sie eigentlich erfüllt. Trotzdem hat sich die Taste bis heute gehalten – als Relikt aus über 70 Jahren Computer- und Kommunikationsgeschichte.

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Die Ursprünge der Pause-Funktion reichen zurück bis in die 1950er-Jahre. Damals kamen sogenannte Fernschreiber oder Teletypewriter-Systeme zum Einsatz, die elektrische Signale über Leitungen übertrugen und als gedruckten Text ausgaben. Die „Pause/Unterbr“-Funktion diente dazu, eine aktive Verbindung zu unterbrechen und die Leitung in einen Leerlaufzustand zu versetzen. Operatoren konnten damit eingehende Übertragungen stoppen und selbst dringende Nachrichten senden.

Mit dem Aufstieg früher Computersysteme in den 1970er- und 1980er-Jahren wanderte die Taste auf klassische PC-Tastaturen – neben bekannten Steuerungstasten wie Ctrl/Strg, Alt oder Esc. Besonders in DOS-Umgebungen erhielt die Pause/Unterbr-Taste eine praktische Funktion: Sie konnte schnell scrollende Konsolenausgaben anhalten. Nutzer hatten dadurch die Möglichkeit, Informationen zu lesen, bevor Programme weiterliefen.

Auch Programmiersprachen wie BASIC machten Gebrauch von der Taste. Entwickler konnten laufende Programme unterbrechen oder abbrechen, was vor allem beim Debugging hilfreich war. Wenn sich ein Programm aufhing oder fehlerhaft reagierte, ließ sich die Ausführung schnell stoppen, ohne den gesamten Rechner neu starten zu müssen.

Mit der Verbreitung grafischer Betriebssysteme verlor die Taste jedoch zunehmend an Bedeutung. Moderne Windows-Anwendungen benötigen die Funktion kaum noch. Viele aktuelle Laptop-Tastaturen verstecken Pause/Unterbr hinter Funktionsebenen oder verzichten komplett darauf.

Ganz verschwunden ist die Taste allerdings nicht. Unter Microsoft Windows öffnet die Tastenkombination „Windows + Pause/Unterbr“ weiterhin die Systeminformationen mit Angaben zu Prozessor, Arbeitsspeicher, Grafikkarte, Festplatten und Betriebssystem. Auch Microsoft Excel unterstützt die Taste noch aktiv. Mit „Strg + Pause/Unterbr“ lassen sich VBA-Makros oder aufwendige Berechnungen abbrechen, wenn Tabellen nicht mehr reagieren. Dadurch können Abstürze und Datenverluste teilweise verhindert werden.

Darüber hinaus findet sich die Taste weiterhin in industriellen Steuerungssystemen, BIOS-Utilities und älteren Unternehmensumgebungen, in denen Unterbrechungsbefehle noch relevant sind. Ironischerweise gilt Pause/Unterbr heute oft als eine der langlebigsten Tasten überhaupt – schlicht deshalb, weil sie kaum benutzt wird. Während Leertaste oder Enter mechanisch stark beansprucht werden, bleibt Pause/Unterbr auf vielen Tastaturen jahrelang unangetastet.

In der Keyboard-Community erlebt die Taste inzwischen sogar eine kleine Renaissance. Viele Enthusiasten belegen sie per Software neu und nutzen sie für Makros, Mediensteuerung oder eigene Shortcuts. Auch wenn ihre ursprüngliche Aufgabe längst überholt ist, bleibt die Pause/Unterbr-Taste ein faszinierendes Stück Computergeschichte – und ein Beispiel dafür, wie viele Elemente moderner PCs noch immer aus vergangenen Technikgenerationen stammen.

Quelle: SlashGear