Tineco Floor One S7 Max Pro im Test

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Es ist schon zwei Jahre her, dass ich für euch einen Wischsauger testen konnte. Tineco hat mir für diesen Test den Floor One S7 Max Pro zur Verfügung gestellt, ein Gerät das vieles anders macht als im letzten Testbericht.

Anders bedeutet in dem Fall die Reduktion auf alles, was wirklich wichtig ist und das Reinigen angenehm macht. Auf ein großes Display oder eine App wurde verzichtet.

Geblieben sind ein sehr guter Radantrieb, ein einfaches Bedienkonzept, eine gute Akkulaufzeit, eine Beleuchtung und eine angenehme Lautstärke. Neu hinzugekommen sind dagegen ein Sprühfunktion zum Einweichen, eine automatisierte Abziehlippe und ein neues Konzept für den Frisch- und Schmutzwassertank. Wieso mich der derzeit für rund 430 Euro erhältliche S7 Max Pro im Detail überzeugt hat, könnt ihr auf den nächsten Seiten lesen.