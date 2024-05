Tineco Floor One Switch S7 im Test

Anzeige

Tineco versuchte schon so einige Male, ein Kombinationsgerät aus Wischsauger und Staubsauger auf den Markt zu bringen. Mich konnten sie bisher meist nicht überzeugen. Der neuste Versuch nennt sich Floor One Switch S7 und treibt das Konzept in eine Region, die das Konzept an sich in Frage stellt.

Warum? Ich versuche es direkt auf dem ersten Bild zu verdeutlichen:

Wie ihr auf dem Bild sehen könnt, benötigt ihr quasi den Platz wie für zwei separate Geräte. Und tatsächlich ist im Lieferumfang auch alles so, als würdet ihr zwei Geräte im Bundle kaufen – außer einer wichtige Komponente: der Antriebseinheit. Sie besteht beim Switch S7 aus dem eigentlichen Gebläse, dem Akku, der nötigen Elektronik und einem Display.

Beim Preis sieht es leider ähnlich aus. Für 850 Euro könnt ihr den Switch S7 aktuell erwerben, je nach Leistungsumfang eures Wunschgerätes geht es einzeln günstiger. Dennoch hat der Switch S7 einige neue Qualitäten, die ihn vielleicht auch für euch interessant machen.