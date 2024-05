Narwal Freo X Plus Saugroboter im Test

Anzeige

Kürzlich haben wir den Narwal Freo X Ultra Saugroboter und anschließend das dazu passende automatisierte Wassersystem getestet. Er verzichtet auf eine Absaugstation, nutzt dafür optional einen Liter große Staubbeutel, um lange ohne Aufsicht arbeiten zu können. Zudem verfügt der Sauger über eine sehr gut funktionierende Bodenwalze, um die sich in unserem Test keinerlei Haare gewickelt haben – normale Roboter kämpfen bei uns täglich mit diesem Problem.

Der kleine Freo X Plus von Narwal teilt sich all diese Eigenschaften, verzichtet aber auf die aufwendige Wischtechnik.

Ganz ohne Wischfunktion muss er nicht auskommen, der Freo X Plus kann ein Tuch unter sich herziehen. Außerdem hat er nur einen Linienscanner zur Navigation an der Front, auf den rechten Sensor muss er verzichten. Dafür kostet er nur gut 300 Euro, also ein Drittel des Freo X Ultra. Wie gut das im Test funktioniert, klären wir in diesem Test.