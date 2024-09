Xiaomi plant offenbar ein Dreifach-Foldable

Xiaomi könnte aktuell an einem Dreifach-Foldable arbeiten. Zumindest deutet genau darauf ein Patent aus dem Jahr 2022 hin, das, kombiniert mit aktuellen Gerüchten, an Relevanz gewinnen könnte. Zumal Huawei die Veröffentlichung eines Dreifach-Foldables für Ende 2024 schon bestätigt hat. Es geht hier im Grunde um eine neue Generation von Foldables, die sich mit zwei Scharnieren zusammenfalten lässt.

Anzeige

Aktuelle Foldables wie das Samsung Galaxy Z Fold6 setzen auf nur ein Scharnier, um sich ausklappen zu lassen. Die neue Generation der Tri-Foldables wird stattdessen zwei Scharniere verwenden. Im Ergebnis gibt es drei einzelne Bereiche, die sich zusammenfalten lassen. Dadurch sind beim Ausklappen noch größere Screens möglich. Allerdings werden die mobilen Endgeräte natürlich auch noch eine Ecke dicker.

Ob das finale Design des Dreifach-Foldables von Xiaomi am Ende dem Patent entsprechen könnte, ist natürlich offen. Angeblich soll das sich das endgültige Gerät in die Reihe der Xiaomi Mix eingliedern. Neben Xiaomi und Huawei könnte unter anderem auch Samsung so ein Tri-Foldable planen. Und auch TCL zeigte schon derartige Konzepte auf Messen. Auch Oppo und Tecno sollen an entsprechenden Modellen arbeiten, sodass es da noch sehr spannend werden könnte in den nächsten Monaten.

Quelle: MyDrivers