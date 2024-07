Xiaomi Mix Flip: Klapp-Foldable offiziell vorgestellt

Xiaomi hat sein erstes Klapp-Foldable vorgestellt. Das Xiaomi Mix Flip ist somit eine direkte Konkurrenz zu beispielsweise dem Samsung Galaxy Z Flip6. Man setzt hier auf den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 als SoC und einen äußeren Bildschirm mit 4,01 Zoll Diagonale bei 1.392 x 1.208 Pixeln als Auflösung. Über allerlei Widgets lassen sich so Funktionen auslösen, ganz ohne das Gerät öffnen zu müssen.

Der innere Bildschirm kommt wiederum auf 6,86 Zoll Diagonale bei einer Auflösung von 2.912 x 1.224 Pixeln und 120 Hz als Bildwiederholrate. Beide Bildschirme setzen auf OLED-Panels. Der Akku mit 4.780 mAh kann mit 67 Watt aufgeladen werden. An der Außenseite ruhen im Display auch die Hauptkameras mit 50 (Weitwinkel, OIS) + 50 (Telephoto, 2x optischer Zoom) Megapixeln. Die innere Selfie-Cam bietet 32 Megapixel.

Es gibt das Xiaomi Mix Flip in China mit bis zu 16 GByte RAM und bis zu 1 TByte Speicherplatz im Handel. Xiaomi wirbt auch damit, dass sich das Foldable dank seines Scharniers in unterschiedlichen Winkeln aufstellen und dann für Selfies nutzen lässt. In China kostet das Foldable in der Ausstattung mit 12 / 256 GByte umgerechnet ca. 760 Euro. Es sind die Farbvarianten Schwarz, Weiß, Lila und “Nylon Fiber” zu haben.

Wann das Xiaomi Mix Flip auch Europa beehren wird, ist derzeit offen.

Quelle: Xiaomi