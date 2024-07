MSI Cubi NUC: Neue Mini-PCs starten

MSI, bekannt für seine Monitore, Grafikkarten, Mainboards und mehr, bringt mit den Cubi NUC eine neue Reihe von Mini-PCs auf den Markt. Zunächst starten hier die Modellvarianten Cubi NUC 1M, Cubi NUC 1MG und Cubi NUC 13MQG. Als Vorzug hebt man z. B. den 4-Display-Betrieb hervor. Dieser wird dank der Integration von je zwei Ports für HDMI und Thunderbolt 4 möglich. Die zuletzt genannten Anschlüsse können ja auch für DisplayPort Verwendung finden.

Ebenfalls hebt MSI das angeblich “besonders elegante Design” hervor, sticht damit aber eigentlich nicht aus der Masse heraus. Dabei lassen sich die Mini-PCs der Reihe Cubi NUC auch an der Rückseite von Monitoren über die VESA-Bohrungen befestigen. Ansonsten will man mit der Software Power Meter punkten. Über dieses Tool des Herstellers lässt sich der Stromverbrauch des PCs messen. Es gibt sogar Einblick in die potenziellen Stromkosten und den Co2-Ausstoß. Über einen Klick lässt sich auch eine Energiesparfunktion aktivieren. Angeblich senke diese den Stromverbrauch, ohne jedoch die Leistung drosseln zu müssen.

Der MSI Cubi NUC setzt in Bezug auf die Schnittstellen auch auf ausreichend USB-A- und USB-C-Anschlüsse sowie Dual-LAN mit 2.5G. Ins Innere passen bis zu 64 GByte DDR5-RAM mit 5.200 MHz sowie mehrere NVMe-M.2-SSDs mit PCIe Gen 4 x4. Auch ein 2,5-Zoll-Speicher kann als Ergänzung verbaut werden. MSI Power Link, ermöglicht es wiederum, das System über den Power-Button des Monitors ein- und auszuschalten.

Als Prozessoren dienen bis zu Intel Core 7 150U. Ab Werk kann Windows 11 Pro als Betriebssystem verwendet werden. Weitere Informationen zur neuen Mini-PC-Produktserie gibt es direkt auf der Produktseite von MSI. Preise und konkrete Verfügbarkeitstermine nennt MSI bislang noch nicht.

Quelle: Pressemitteilung