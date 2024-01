Asus stellt die PC-Serie NUC Extreme ein

Asus hat mitgeteilt, dass man die Reihe der NUC Extreme einstellt. Somit wird der letzte NUC Extreme mit 7,5 Litern Volumen, der noch auf der Raptor-Canoyn-Architektur basiert, der letzte seiner Art bleiben. Asus begründet diesen Schritt damit, dass die NUC Extreme den hauseigenen ROG Strix zu ähnlich seien. Die Komplettsysteme würden sich also am Markt gegenseitig behindern.

Anzeige

Damit bleibt das kompakte ROG NUC mit 2,5 l der am ehesten fürs Gaming abgestimmte Mini-PC des Unternehmens. Als kleine Erinnerung: Intel hatte die NUC-Sparte im letzten Jahr offiziell an seinen bisherigen Partner Asus abgetreten. Statt eines Nachfolgers für den letzten NUC Extreme vermarktet Asus z. B. lieber seinen ROG Strix G16CHR, der ebenfalls auf 7,5 l kommt und in Sachen Hardware mit einem Intel Core i7-14700KF, einer Nvidia GeForce RTX 4080 und bis zu 64 GByte DDR5-RAM erworben werden kann.

Am Ende ist damit also das Ende der NUC Extreme besiegelt. Letzten Endes dürfte es aber ausreichend Alternativen geben, sodass die meisten Kunden sich vermutlich damit arrangieren können.

Quelle: Fudzilla