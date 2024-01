ASUS GeForce RTX 4060 Low-Profile mit drei Lüftern

Nach der Dual GeForce RTX 4060 Ti mit integriertem M.2-Steckplatz für SSDs bringt ASUS eine weitere Nvidia-Grafikkarte in besonderem Design auf den Markt. Die “ASUS GeForce RTX 4060 LP BRK” ist im Low-Profile-Format gehalten und damit bestens geeignet für besonders flache oder schmale Gehäuse, in denen kein Platz für herkömmliche Grafikkarten in gewohnter Bauform ist.

Dieses Grafikkartenmodell verwendet wie gewohnt für diese Klasse eine AD107-400 GPU der Ada-Lovelace-Generation mit 3072 CUDA-Kernen bzw. Shader-Einheiten sowie 8 GByte GDDR6-Grafikspeicher. Bei den Taktraten macht ASUS keine Kompromisse, sondern liefert sie sogar mit einem OC-Profil aus, bei dem der Boost-Takt von 2460 auf 2490 MHz erhöht ist. Es gibt sogar eine Overclocking-Variante: Die “ASUS GeForce RTX 4060 LP BRK OC Edition” taktet im OC-Profil mit sogar 2520 MHz.

Äußerlich unterscheiden sich die beiden Low-Profile-Versionen nicht. Sie sind beide mit drei kleinen Lüftern ausgestattet, die auf einem Dual-Slot-Kühlkörper sitzen. Auf dem Mainboard muss also in der Breite noch etwas mehr Platz sein als nach oben. ASUS setzt hier auf zwei HDMI- und zwei DisplayPort-Anschlüsse, wohingegen Nvidia eine Ausstattung mit dreimal DisplayPort und nur einmal HDMI für die GeForce RTX 4060 empfiehlt. Da dieses Nvidia-Modell einen maximalen Stromverbrauch von 115 Watt besitzt, wird eine direkte Stromversorgung vom Netzteil benötigt, für die ein 6-Pol-Anschluss vorgesehen ist.

Die beiden GeForce RTX 4060 LP von ASUS sind bereits beim Geizhals-Preisvergleich gelistet, aber bislang hat offenbar noch kein Händler diese Grafikkarten gelistet. Preislich ist von etwas unter 400 Euro auszugehen, wo auch die anderen RTX 4060 angesiedelt sind.

Quelle: ASUS