Epic Games Store: Ab sofort ist das Spiel “Love” gratis

Im Epic Games Store ist ab sofort ein neues Spiel kostenlos. So löst der Titel “Love” das Gratis-Spiel der letzten Woche, “Sail Forth”, ab. In diesem Fall handelt es sich um ein Geschicklichkeitsspiel bzw. einen Platformer, der weit in der Zeit zurückreist. Grafisch erinnert der Titel nämlich an Games für den Atari 2600. Der Soundtrack des Spiels stammt von James Bennett und der Schwierigkeitsgrad der 16 Levels soll ebenfalls so hoch sein, wie in vergangenen Tagen.

Dabei kann man zwischen unterschiedlichen Modi wählen. Der Arcade-Modus ist etwa besonders herausfordernd, während der Unlimited-Modus den Spielfortschritt vereinfacht. Ein Speedrun-Modus ist speziell für die Gamer gedacht, die ihre Perfektion und Schnelligkeit beweisen wollen. Dann wäre da auch noch der YOLO-Modus für Menschen, die eine besondere Herausforderung suchen.

Die Version von “Love” im Epic Games Store ist eine aufgebohrte Version, die aber auch “Love Classic” aus dem Jahr 2014 enthält. Obendrein gibt es drei Bonus-Levels aus dem Sequel “Love 2: kuso”. Dazu gesellen sich 1o Remix-Levels und die Chance Custom-Levels über mod.io ins Spiel zu hieven.

Wer an diesem Spiel keinen Gefallen findet, kann ansonsten auf den nächsten Donnerstag warten. Um 17 Uhr wird dann wieder der fliegende Wechsel erfolgen und es startet ein neues Gratis-Spiel im Epic Games Store.

Quelle: Epic Games Store