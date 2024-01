Epic Games Store: Ab sofort ist “Sail Forth” kostenlos

Im Epic Games Store ist ab sofort das Erkundungsspiel “Sail Forth” kostenlos. Dabei handelt es sich um einen Einzelspieler-Titel, der es erlaubt, mit einer Flotte von frei anpassbaren Schiffen über den Ozean zu segeln. n seinen antiken Abgründen liegt der Schlüssel zur vergessenen Vergangenheit des Planeten, so die Entwickler.

Um das Spiel in Anspruch zu nehmen, ist natürlich ein Konto im Epic Games Store notwendig. So erhofft sich der Betreiber durch die wöchentliche Verteilung von Gratis-Spielen, dass eben der ein oder andere Spieler später auch mal ein paar Euro im Store investiert. Dabei löst “Sail Forth” im Übrigen das Gratis-Game der letzten Woche, “Guardians of the Galaxy”, ab. Im neuen Titel sind zahllose Inseln und dutzende Regionen erkundbar. Dabei gibt es auf den Inseln jeweils eine eigene Flora und Fauna – mit neuen Freunden und neuen Feinden.

Das kindgerechte Spiel bringt den Spieler in Kontakt mit einer Delfinschule, ermöglicht es tropische wie frostige Gefilde zu erkunden und erlaubt den Bau verschiedenster, anpassbarer Schiffe.

Wer Interesse hat, kann sich “Sail Forth” unter obigem Link kostenlos sichern. Sollte der individuelle Geschmack nicht betroffen worden sein: Am nächsten Donnerstag ab 17 Uhr gibt es im Epic Games Store wieder den fliegenden Wechsel.

Quelle: Epic Games Store