Radeon und PlayStation 5 Pro: AMD und Sony arbeiten eng zusammen

AMD und Sony arbeiten mittlerweile eng zusammen, was die Entwicklung von verbesserten Upscaling-Techniken aber auch Grafik-Hardware betrifft. So hat der leitende Entwickler der Sony PlayStation 5, Mark Cerny, in einem Interview erklärt, dass er selbst beispielsweise große Beiträge zur kommenden GPU-Architektur RDNA 5 geleistet habe. Umgekehrt habe AMD enorme Schützenhilfe bei der Entwicklung der hauseigenen Upscaling-Technik PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) geleistet.

Anzeige

Letztere soll 2026 ein erhebliches Upgrade erhalten, da Sony für PSSR neue Elemente und Algorithmen aus FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) übernehmen könne. Letzten Endes können sich AMD und Sony laut Cerny gegenseitig befruchten und einander neue Impulse und Anreize geben. Davon sollen nicht nur kommende PlayStation-Konsolen profitieren, sondern auch Grafikkarten von AMD bzw. die gesamte Gaming-Branche.

Gleichzeitig betont Cerny, dass AMD ein höheres Tempo an den Tag lege, was neue Hardware betreffe, als Sony. Etwa nimmt man derzeit an, dass die nächste Radeon-Generation bereits 2026 auf den Markt kommen könnte. Sony visiert eine mögliche PlayStation 6 noch nicht für 2026 an. Das wäre auch etwas vorschnell, ist doch Ende 2024 gerade erst der Mid-Generation-Refresh PS5 Pro auf den Markt gekommen.

Quelle: Toms Guide