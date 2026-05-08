Huawei MatePad Pro Max: Eine Konkurrenz für das Apple iPad Pro?

Huawei bringt in Europa ein neues Premium-Tablet auf den Markt. Das Huawei MatePad Pro Max greift sowohl technisch als auch preislich das Apple iPad Pro an. Allerdings hat es mit HarmonyOS 4.3 als Betriebssystem einen entscheidenden Nachteil. Denn auf jener Plattform ist die App-Vielfalt eher eingeschränkt, da weder die Google-Dienste noch der Play Store zur Verfügung stehen. Kann das mobile Endgerät dennoch zu seinem Preis ab 1.399 Euro Käufer finden?

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Das Huawei MatePad Pro Max legt 13,2 Zoll Diagonale an und bietet eine Auflösung von 3.000 x 2.000 Pixeln. Das AMOLED-Display im Format 3:2 nutzt eine Bildwiederholrate von 144 Hz und wird 1.600 Nits hell. Das Tablet verwendet ein Metallgehäuse und wiegt 499 g – bei Maßen von 289,34 x 196,34 x 4,7 mm. Huawei schweigt zum Chip, man weiß also nur, dass es sich um ein Kirin-Modell auf ARM-Basis handelt. Im Inneren stecken zudem 12 GByte RAM und je nach Wahl 256 bzw. 512 GByte Speicherplatz.

Das Huawei MatePad Pro Max wird in den Farben Blue und Space Gray zu haben sein. Es bringt zudem vier Mikrofone und sechs integrierte Lautsprecher mit. Als Schnittstellen sind Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB-C und GPS zu nennen. Der integrierte Akku wiederum verfügt über eine Kapazität von 9.760 mAh und kann schnell mit 66 Watt aufgeladen werden. In Sachen Kameras bietet das Tablet eine Frontkamera mit 12 und eine rückseitige Cam mit 50 Megapixeln.

Huawei bietet für das MatePad Pro Max optional auch ein Glide-Keyboard zum Preis von 99 Euro an. Dazu gesellt sich eine Folio-Hülle, für die aber noch keine Preisempfehlung genannt worden ist. Kleiner Einwurf: Der eingangs genannte Preis von 1.399 Euro gilt für das Tablet mit 256 GByte Speicherplatz. Mit 512 GByte Kapazität fallen 1.649 Euro an.

Quelle: Huawei